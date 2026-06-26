José Alvarado lleva casi dos semanas celebrando el histórico campeonato de los Knicks de Nueva York tras una espera de 53 años, con caravanas tanto en las calles de San Juan como en Manhattan.

Pero la larga fiesta terminará un día después de aterrizar en Puerto Rico, ya que comenzará de inmediato su preparación para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Tal como había anticipado Primera Hora a principios de junio, el gerente general de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, confirmó su participación en los partidos como visitante ante Canadá y Bahamas, el 3 y 6 de julio.

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“Le dije que desde mañana (viernes) a las 8:00 a.m. tenemos que estar corriendo y entrenando”, dijo Arroyo a preguntas de Primera Hora en medio de la celebración del campeonato en el Distrito T-Mobile. “Él está comprometido con su cultura y su país. Eso es lo que lo hace grande”.

Alvarado jugó por última vez con el Equipo Nacional en el AmeriCup 2025 y ayudó a Puerto Rico a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. De hecho, es el único canastero boricua que ha competido en unas Olimpiadas y ganado un campeonato de la NBA.

Su presencia en esta tercera ventana clasificatoria será crucial para un seleccionado que tendrá un reto gigantesco.

Esto debido a que los boricuas ocupan la tercera posición del Grupo B con marca de 1-3. Canadá lidera la llave con récord perfecto de 4-0. Le sigue Jamaica con balance 2-2 y Bahamas aparece en el cuarto y último puesto con 1-3. Solo los primeros tres avanzarán a la siguiente fase.

“Hay muchas lesiones al momento, pero hay jugadores comprometidos. Entendemos la seriedad de esta ventana y lo complicado que va a ser por los equipos que llevarán Canadá y Bahamas. Vamos con los muchachos que tenemos saludables, comprometidos a representar el país lo mejor posible”, comentó el gerente general.

José Alvarado y Carlos Arroyo sostienen el trofeo Larry O'Brien en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Canadá convocó para esta ventana a figuras como Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett y Dillon Brooks, mientras que Bahamas hizo lo propio con Buddy Hield, DeAndre Ayton y Eric Gordon. En el caso de Puerto Rico, solo se había confirmado que Alvarado y Enrique Freeman harían el corte final hasta ahora.

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“Freeman está bien contento de estar en la isla. Él siempre viene y visita a su familia en Corozal. Este verano quiso ser parte de la ventana y después sigue para Las Vegas al Summer League de la NBA”, compartió Arroyo sobre el debutante.

Confirmado Romero a la espera del resto

El exjugador se limitó a revelar que Ysmael Romero será el canastero nacionalizado que verá acción en esta ventana en lugar de Tai Odiase y que los otros nueve jugadores serán anunciados este viernes. Decidió no abundar acerca de la posible inclusión del centro George Conditt IV, quien anunció repentinamente su retiro del Equipo Nacional el pasado 22 de mayo tras un juego entre los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Al momento, pues no sé. Hay muchos jugadores batallando lesiones. Lo difícil de esta ventana es que está en medio de una temporada y antes de unos playoffs, pero vamos a ver”, indicó el gerente general.

Días después del sorpresivo retiro de Conditt IV, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, aseguró a Primera Hora que el canastero sigue siendo parte del programa nacional después de haberse resuelto el “malentendido” que lo llevó a escribir ese mensaje en las redes sociales.

Retiro de Tremont Waters

Un jugador que de seguro quedará fuera de la convocatoria final es Tremont Waters, quien sí anunció de forma oficial su retiro de la Selección Nacional tras ser la figura principal del programa en el ciclo olímpico anterior. Arroyo no había hablado acerca de este tema con la prensa hasta ahora.

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“Tremont era una gran pieza y una imagen que vamos a extrañar mucho. Tuvo momentos grandes con nuestra Selección. Lo único que nos queda es darle las gracias por los momentos que nos dio. Ahora le toca a los jóvenes que vienen detrás de él”, sostuvo el otrora canastero.

“Sorprendió el anuncio por la edad. Uno nunca quiere que los muchachos se retiren cuando están entrando en su peak. Ocurrió algo similar con la situación de Angelito (Rodríguez). Uno los quiere ver desarrollarse con el Equipo Nacional, como lo hicimos Barea y yo durante muchos años, pero hay que respetar las decisiones personales de cada jugador”, abundó.

Waters alegó que su repentino retiro del programa nacional fue para centrarse en su carrera profesional y su recuperación de una rotura del tendón de Aquiles que sufrió en febrero de 2025. Un año después, ya completó su rehabilitación y ha jugado 29 partidos con los Gigantes en lo que va de temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).