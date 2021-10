Los Mets de Nueva York buscarán un nuevo dirigente para el 2022. Esto luego que en la tarde de hoy han confirmado que no ejercerán la opción de contrato que tenían negociada con el dominicano Luis Rojas, quien fuera la selección del club como reemplazo del boricua Carlos Beltrán cuando este renunció al puesto antes de dirigir si quiera un partido.

La franquicia de los Mets acaban de terminar su campaña con balance negativo de 77-85, esto a 11.5 juegos de los Braves de Atlanta en la lucha por el banderín de la División Este de la Liga Nacional. Finalizaron en el tercer puesto, aunque por más de la primera mitad de la campaña dominaban esa pelea.

Además terminaron a 13.0 juegos de desventaja del segundo boleto de wild card de la liga. A principios de septiembre estaban a tan solo 4.5 juegos de los Braves y 5.5 del segundo wild card.

La organización además dijo hoy que en los próximos días determinarán si retienen al resto del elenco de coaches o también optarán por un cambio completo.

El equipo dijo que le ofreció a Rojas una oportunidad de segur siendo parte de la organización bajo un nuevo rol que está aún por ser determinado.

“La organización de los Mets está enteramente agradecida por la dedicación y devoción que Luis exhibió durante los pasados dos años”, dijo el presidente del equipo Sandy Alderson. “Él mostró un gran compromiso con los Mets durante muchos años y en diferentes capacidades. Estas decisiones nunca son fáciles de tomar, pero entendemos que en este momento es necesario un cambio”.

Los Mets entraron a la temporada 2021 con muchas expectativas luego de adquirir en la temporada muerta mediante un cambio con los Indians de Cleveland, y de firmar una extensión de contrato por 10 años, al firmar al campocorto boricua Francisco Lindor. Como si eso fuera poco en el periodo de cambios sumaron también al infielder Javier Báez.

No obstante, Lindor no tuvo un gran año y las sumas de talento no se vieron reflejadas en triunfos. Cuando las millas más contaban en septiembre, los Mets jugaron para 12-18.

Los Mets fallaron en clasificarse pese a haber sumado a su plantilla a figuras como Francisco Lindor y Javy Báez.

“Comparto mi gratitud a tantos en la organización de los Mets o solo por estos dos años como dirigente, pero por los pasados 16 años en una variedad de puestos”, dijo Rojas. “En casa posición que he estado, he hecho un esfuerzo porque la excelencia fuera nuestra misión diaria. Siempre guardaré las relaciones y amistades desarrolladas a través de los años muy cerca en mi corazón. Y estoy muy agradecido por haber sido capaz de vestir este uniforme por tanto tiepo”.

Habrá que ver si los Mets reconsideran la idea de contratar a Beltrán, quien renunció antes de dirigir porque fue implicado por MLB en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en el 2017. Por entonces haber sido jugador, no fue sancionado, como si lo fueron A.J. Hinch y Alex Cora, entonces dirigente y coach de la banca de los Astros. Ambos ya están de vuelta en el campo, Hinch al frente de los Tigers de Detroit y Cora nuevamente con los Red Sox de Boston.