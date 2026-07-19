Los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa quedaron a las puertas de la serie final por el campeonato de Puerto Rico al imponerse el sábado en la continuación del Final Four 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos ganaron como visitantes para tomar ventaja 3-1 en sus respectivas semifinales y colocar al borde de la eliminación a los campeones defensores Mulos de Juncos y a los Gigantes de Carolina.

El estelar lanzador zurdo Luis Leroy Cruz trabajó siete entradas sólidas en las que apenas permitió dos imparables para conducir a los Pescadores del Plata a una blanqueada 9-0 sobre los Mulos en el Estadio Mariano “Niní” Meaux.

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Cruz ponchó a siete para apuntarse la victoria. Fue relevado por Maykol García y Víctor Vargas, quienes completaron la blanqueada. La derrota fue para el también zurdo Luis Cintrón, quien permitió seis carreras y ocho hits en apenas tres entradas.

José “Pocholo” Rivera comenzó la producción en la segunda entrada con un cuadrangular de dos carreras, mientras Luis Fernando Colón tuvo otra destacada actuación ofensiva al batear de 4-3, con cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. En las tres victorias en esta serie, los Pescadores del Plata han fabricado 34 carreras frente al pitcheo de Juncos.

Por su parte, los Azucareros vencieron 4-3 a los Gigantes en 10 entradas, en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina. La carrera decisiva llegó en el inicio del décimo episodio, cuando, con el juego empatado a tres carreras, Alexis Rodríguez Sepúlveda bateó una rola por la inicial y se embasó mediante jugada de selección, lo que permitió que Kevin Santa anotara desde la antesala. Santa anotó tres carreras por Yabucoa y pegó dos imparables.

El relevista Alberto Rosario se acreditó la victoria tras retirar un tercio de entrada, mientras Joan Román consiguió el salvamento. La derrota fue para Luis Ayala, quien permitió una carrera en dos episodios.

Las semifinales continuarán este domingo a las 5:00 p.m., con partidos en los Estadios Carlos Bonet de Comerío y Néstor Morales de Humacao.