Los Samaritanos de San Lorenzo lograron su primera victoria de la recién comenzada temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A el sábado, al blanquear 1-0 a los campeones defensores Mulos de Juncos.

De esta forma, San Lorenzo devolvió los nueve ceros a los Mulos, que habían ganado el viernes con pizarra de 10-0.

Los lanzadores Giodanis Lai, Alexuan Vega y Jean Rosario se combinaron por los Samaritanos. Vega se llevó la victoria en relevo, mientras Rosario se apuntó el salvamento. La única carrera del juego fue fabricada por Jorge Rosa tras un error en la octava entrada.

En la sección Metro, Eddy Reynoso y Joel Huertas llevaron la voz cantante en la loma para blanquear 1-0 a los Gigantes de Carolina.

En el Norte, los Industriales de Barceloneta doblegaron 12-4 a los Arenosos de Camuy, con 7.1 entradas del zurdo Jerryel Rivera y tres dobletes de Josué Sánchez, quien remolcó tres carreras.

En el cruce de las secciones Noroeste y Suroeste, los Fundadores de Añasco conectaron 18 hits para imponerse 14-8 a los Piratas de Cabo Rojo. Jorge Ortiz impulsó cuatro anotaciones y Javier Gabriel Gaetán lanzó seis entradas. Por su parte, los Libertadores de Hormigueros vencieron 8-6 a los Petroleros de Peñuelas.

En el Sur, los Maratonistas de Coamo apabullaron 12-5 a los Peces Voladores de Salinas, con sendos jonrones de Fernando Amaro e Hibraim Córdova.

Además, los Brujos de Guayama doblegaron 12-2 a los Potros de Santa Isabel, con ocho episodios de Miguel Rivera y un cuadrangular de Kevin Santiago.

En el cruce de las secciones Este y Sureste, los Cocoteros de Loíza dominaron 6-4 a los Jueyeros de Maunabo, con vuelacercas y tres carreras impulsadas de Christian Rivera.

Los juegos de Río Grande vs. Yabucoa, Yauco en Aguada, Sabana Grande en Aguadilla, San Sebastián en Lajas, Comerío en Caguas, Barranquitas en Cidra, Hatillo en Florida, Utuado en Manatí, Guaynabo en Dorado y Vega Alta en Cataño fueron suspendidos por lluvia.