El presidente del Medio Maratón San Blas (MMSB), Cruz Alberto Torres Colón, decretó este sábado el cierre de inscripciones para la histórica edición 64 el 1 de marzo del 2026.

La determinación ocurre tras alcanzar la capacidad máxima establecida para este año de 5,000 corredores.

“El pasado año 2025 rompimos récord de participación con 3,100 atletas. En ese momento nos propusimos elevar la carrera a 5,000 corredores y lo logramos antes del tiempo previsto. También tenemos una nueva marca de participación femenina con 1,735 corredoras, 3,265 varones”, expresó Torres Colón en declaraciones escritas.

“Entre los participantes tenemos 15 atletas en sillas de ruedas, lo que representa otra gesta histórica para el MMSB. Gracias a los runners locales, colaboradores y auspiciadores”, continuó.

Antonio Rodríguez Colón, director ejecutivo del MMSB, explicó que para lograr un evento de esta magnitud la Fraternidad Delta Phi Delta hizo ajustes en el cronograma general, planes de emergencia, seguridad, atención médica, tránsito, reclutamiento de voluntarios, presupuestos, materiales y servicios.

Añadió que para cumplir con lo dispuesto es imperativo que los atletas lleguen temprano para ser transportados a la zona de salida del evento.

“Este año la logística de la carrera es mucho más amplia por lo que le pedimos a todos los corredores que lleguen temprano. Nuestro agradecimiento a la Federación Internacional de Futbol (FIFA), que permitió el uso de sus terrenos para estacionamiento en la zona industrial de PRIDCO, detrás del Velódromo Panamericano”, expuso Rodríguez Colón.

“La salida del MMSB para personas en silla de ruedas es a las 6:00 am, la salida para demás corredores es a las 6:30 am en el sector las Calabazas. La hora límite para transporte de atletas a la zona de salida es 5:00 am”, agregó.

5,000 es el número de participantes más alto en los 64 años del MMSB. En el 2023, la carrera hizo historia con 1,613 atletas, en el 2024 se tomó la determinación de cerrar el proceso de inscripciones con 2,100 para no alterar la logística, recursos y la planificación de la carrera. En el 2025 cerró con 3,100 atletas.

“Tendremos el 19 de febrero 2026 la conferencia de prensa con todos los detalles del MMSB en el Albergue Olímpico de Salinas. El 28 de febrero será la presentación de atletas en la Fraternidad Delta Phi Delta en Coamo. Ambas actividades a las 10:30 am. Los esperamos en la Villa del San Blas”, señaló Rodríguez Colón.