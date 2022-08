Juan “Igor” González necesita cuatro victorias para convertirse en apenas el segundo dirigente que gana el campeonato del Béisbol Superior Nacional Doble A en años consecutivos con franquicias distintas.

Víctor “Vitín” Meléndez lo hizo con los Atenienses de Manatí en las temporadas 1971 y 1972, y luego con el Maleo Melao de Vega Baja en 1973. González dirigió a los Grises de Humacao al cetro nacional en el 2021 y ahora podría replicar con los Toritos de Cayey que enfrentará a los Peces Voladores de Salinas a partir el viernes.

“Lo distinto es que los Toritos es un equipo diferente, mejor, sin quitarle mérito al de Humacao que no no tenían en el panorama. Desde el inicio se ha hablado de los Toritos que a mí entender es el equipo más completo”, explicó González.

Los Toritos terminaron la fase regular con balance de 13-3. En la semifinal de la sección eliminaron a Comerío 3-1 antes de superar a Cidra 4-1 en la serie final de la sección para adelantar al Carnaval de Campeones.

Completaron el round robin con marca de 6-1. De hecho, los Peces Voladores fueron los responsables de esa única derrota en dicha etapa. En la semifinal nacional, Cayey barrió a Hormigueros 4-0.

Freddie Cabrera abrirá el primer desafío de la final por los Toritos de Cayey. ( Suministrada )

“Entrar por primera vez en 64 años en una serie final los eleva a un nivel alto. Salinas tiene buen bateo, pero lo que siempre digo es que el buen pitcheo y la defensa le ganan al bateo. El que mejor tire y mejor coja la bola en el momento oportuno tiene mayores posibilidades de ganar. Vamos a dar el máximo porque hay que jugar duro. Los dos equipos están 0-0 y, definitivamente, el libreto no está escrito. En el deporte no hay enemigo pequeño, no podemos confiarnos de nadie. Hay que jugar duro, agresivo y concentrado en el juego. Salinas es un buen equipo que tiene hambre de ganar”, concluyó González.

Freddie Cabrera está señalado para abrir el primer juego de la serie final frente a los Peces Voladores desde las 8:00 p.m. en el estadio Pedro Montañez en Cayey.