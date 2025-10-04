Toronto. Desde abril hasta septiembre, los Blue Jays de Toronto superaron a los Yankees de Nueva York para conquistar la División Este de la Liga Americana gracias a un criterio de desempate basado en una foja de 8-5 en enfrentamientos directos que incluyó una ventaja de 6-1 al norte de la frontera.

A partir de este sábado, en el primer enfrentamiento entre estos viejos rivales de división en octubre, lucharán por un lugar en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle o Detroit.

Kevin Gausman abrirá el primer juego por los Blue Jays, enfrentándose al dominicano Luis Gil de los Yankees. El mánager John Schneider dijo que la constancia de Gausman lo convirtió en una elección fácil.

“Es el mismo tipo todos los días”, afirmó Schneider. “No te preocupas de que se deje llevar por el ruido”.

Después de usar a sus tres mejores abridores en la victoria de la serie de comodines de esta semana sobre Boston, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, eligió a Gil sobre Will Warren para abrir la Serie Divisional de la Liga Americana.

“Siento que está listo para esto y está en línea”, comentó Boone. “Confío en que manejará la situación”.

Gausman, derecho de 34 años, tuvo un récord de 10-11 con una efectividad de 3.59 y 189 ponches en 32 aperturas de temporada regular.

“Estoy listo para lanzar”, expresó Gausman. “Estoy emocionado”.

Gausman tuvo un récord de 2-1 en cuatro salidas contra los Yankees. Permitió dos vuelacercas, ambos de Giancarlo Stanton, en 22 entradas y dos tercios.

Gil se perdió la mayor parte de la temporada debido a una distensión en el músculo dorsal derecho. El Novato del Año 2024 en la Liga Americana tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 3.32 en 11 aperturas después de regresar a principios de agosto.

“Me siento muy bien”, dijo Gil. “Finalmente siento que estoy al 100%”.

Al jugar contra Toronto, a Nueva York le restan sólo tres oponentes por enfrentar en la postemporada: los Medias Blancas de Chicago, Colorado y Washington/Montreal.

Mal momento

Los siete juegos de Nueva York en Toronto se dieron entre el 30 de junio y el 23 de julio, durante una racha de 8-13 de los Yankees.

Los Bombarderos del Bronx mejoraron mucho tras las adquisiciones en la fecha límite de canjes.

“Las veces que estuvimos aquí en el verano un par de veces no estábamos en nuestro mejor momento, ciertamente, y todavía estábamos trabajando en algunas cosas”, señaló Boone. “Siento que obviamente en los últimos meses realmente comenzamos a jugar muy bien”.

Nueva York tuvo un récord de 34-19 en agosto y septiembre, ganando ocho seguidos para terminar la temporada con 94-68, el mismo récord que los Angelinos.