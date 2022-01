Nueva York. Los Yankees de Nueva York ascendieron el domingo a Rachel Balkovec al puesto de mánager de la filial de Clase A baja en Tampa Bay, convirtiéndose en la primera dirigente de sexo femenino de una sucursal de Grandes Ligas, según dos personas al tanto del movimiento.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo aún no anuncia el movimiento.

Balkovec, de 34 años, llegó a la organización de los Yankees como instructora de bateo de Ligas Menores en 2019. Su primer empleo en el béisbol profesional fue con los Cardinals de San Luis como instructora de acondicionamiento en 2012.

The Athletic fue el primer medio en reportar el ascenso de Balkovec.

Kim Ng fue en el 2021 la primera mujer en las Grandes Ligas en ser nombrada gerente general de un equipo. ( Ramon " Tonito " Zayas )

Los Marlins de Miami hicieron historia en el 2021 al contratar a la primera mujer gerente general de un equipo de Grandes Ligas. Esa fue Kim Ng. Los Marlins tienen como principal ejecutivo (CEO) al legendario jugador de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter.

Ng fue, de hecho, la asistente del gerente general de los Yankees antes de ser nombrada en Miami. Ahora los Yankees nombraron alegadamente a Balkovec, que jugó beisbol profesional, según reportes.

Ningún otro deporte entre los llamados los ‘4 grandes’ tiene una gerente general mujer en su máximo nivel de competencia.

Balkovec también trabajó con la organización de los Astros como instructora de acondicionamiento.