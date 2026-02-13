Luis Vázquez y Bryan Torres son dos de los 24 peloteros que vieron acción en la pasada temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y que hicieron el corte para el roster final de 30 que llevará Puerto Rico al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ante las bajas de estrellas como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, ambos figuran entre las nuevas caras que defenderán los colores de la monoestrellada por primera vez en este prestigioso torneo.

Vázquez, firmado por los Orioles de Baltimore, fue invitado por la organización a los campos primaverales de Major League Baseball (MLB) y Torres está protegido en el roster de 40 de los Cardinals de San Luis, pero ninguno de los dos dudó en darle el sí a la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) al recibir el llamado.

“Me sorprendió cuando recibí la llamada”, admitió Vázquez a Primera Hora . “Es un sueño hecho realidad y hasta que tú no escuchas esas palabras… Todo el mundo decía que podía estar en el Clásico, pero hasta que yo no recibiera esa llamada de que estaba todo confirmado no lo creía”.

“Creo que esto es una responsabilidad grande, estén los caballos o no. Pienso que jugar en Puerto Rico es algo grande, pero al mismo tiempo es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. Nosotros vamos a dar el 100% siempre. Tenemos a los mejores prospectos en el Clásico entero y nos va a servir mucho jugar frente a nuestra gente”, continuó el campocorto, de 26 años.

Luis Vázquez festeja tras conectar un imparable con los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. ( Suministrada / Criollos de Caguas )

El Estadio Hiram Bithorn, un parque donde Vázquez ha jugado en numerosas ocasiones con los Criollos de Caguas, será una de las cuatro sedes de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol del 6 al 11 de marzo. El equipo de Puerto Rico forma parte del Grupo A, que también integran Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

“¿Qué mejor que debutar en un Clásico que aquí en casa? Creo que estamos por un muy buen camino y lograremos muchas cosas”, declaró el orocoveño.

Vázquez jugó el año pasado la mayor cantidad de partidos en lo que va de su joven carrera en MLB al participar en 32 encuentros con los Orioles. Torres no ha corrido con la misma suerte, a pesar de que lleva varios años en liga menor, todavía no ha debutado en la “Gran Carpa”. Sin embargo, entendía que esta oportunidad de formar parte del Team Rubio era una que no podía dejar pasar.

“Esta es una oportunidad que muchos peloteros quisieran y nunca la han tenido. Quizá esto nunca se volvería a dar. ¿Quién nos asegura eso? Yo sé el talento que tengo, sé lo que puedo dar y lo que puedo demostrar en Estados Unidos. Si la organización decide que comience en Triple A por tomar esta opción, pues no importa. Al final del día, representar a mi país significa todo”, sostuvo el guardabosques, de 28 años.

Al igual que Vázquez y Torres, otras figuras, como Edwin Arroyo, Darell Hernáiz, Matthew Lugo, Heliot Ramos, Carlos Cortés y Eduardo Rivera, sacarán la cara por Puerto Rico en un torneo que ha sido marcado por problemas con las pólizas de seguro y decisiones tomadas a última hora.

El arecibeño Edwin Arroyo es el sexto mejor prospecto de la organización de los Reds de Cincinnati, según Baseball America. ( X / @Reds )

Para muchos, estos contratiempos provocaron que el Team Rubio pasara de ser un equipo con opciones reales al campeonato a uno que opere bajo el radar, pero Torres opina que lo verdaderamente importante no es el nombre que se lleve en la espalda, sino el que se defiende en el pecho.

“Que sea, por ponerlo así, un grupo nuevo en un Clásico, no quiere decir que no sea una buena representación. A mí me hubiese encantado poder estar al lado de Lindor, Correa y Báez, pero muchos de los muchachos que vamos a estar en el Clásico vamos a enfrentar peloteros que hoy son elites en Grandes Ligas, pero los hemos enfrentado anteriormente. La pelota sigue siendo la misma, el béisbol no cambia… Solo vamos a estar en un escenario distinto”, señaló el cagüeño.

Puerto Rico fue subcampeón del Clásico Mundial en 2013 y 2017, pero en 2023 quedó eliminado en los cuartos de final. Esta versión del Team Rubio tal vez recuerda al de 2013, ya que no cuenta con varias figuras establecidas en las Mayores. El torneo 2026 se celebrará del 5 al 17 de marzo.