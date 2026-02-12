El pelotero puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández regresará con los Dodgers de Los Ángeles para la temporada de 2026, tal como se anticipaba.

El versátil jugador que no podrá jugar en el Clásico Mundial de Béisbol debido a que se está rehabilitando de una operación a la que se sometió finalizada la pasada campaña, anunció hoy un acuerdo con el equipo en sus redes sociales.

“¿Qué más esperaban? Tres corridos suena bien”.

Los Dodgers aún no han oficializado el pacto y deberá abrir un espacio en el roster de 40 jugadores una vez se concrete la firma.

Hernández, de 34 años, ha pasado las últimas dos temporadas y media en Los Ángeles, tras un período intermedio con Boston. Aunque su producción ofensiva ha disminuido en años recientes, la organización valora su liderazgo en el camerino y su capacidad defensiva en múltiples posiciones.

Dodgers, UTIL Kiké Hernández agree to a deal, per Hernández's Instagram. pic.twitter.com/XVMDGYnXKS — MLB (@MLB) February 12, 2026

En 2025 bateó .203 con promedio de embasarse de .255 y slugging de .366 en 93 juegos, con 10 cuadrangulares en 256 apariciones al plato. También registró una tasa de ponches de 26.6%, la más alta de su carrera.

Desde que volvió a los Dodgers en la fecha límite de cambios de 2023, acumula línea ofensiva de .228/.279/.382 en más de 800 turnos.

Sin embargo, Hernández cuenta con historial sólido en postemporada, con OPS de .826 en 103 juegos de octubre. Aunque su impacto fue más discreto el año pasado, inició todos los partidos de la Serie Mundial bajo la dirección de Dave Roberts, desempeñándose mayormente en el jardín izquierdo.