El exslugger Mark McGwire vuelve a su primera organización, reincorporándose a los Athletics como asistente especial para el desarrollo de jugadores.

Jugó al menos parte de 12 temporadas con los entonces llamados Athletics de Oakland y fue nueve veces All-Star. McGwire fue el Novato del Año de la Liga Americana en 1987 tras lograr 49 jonrones, en aquel momento el récord para un jugador de primer año. También fue una parte fundamental de los equipos de los A’s que llegaron a las Series Mundiales de 1988 a 1990, ganándolo todo en 1989 al barrer a los Giants de San Francisco, rivales en la zona de la bahía.

Los A’s incluyeron a McGwire en su salón de la fama en 2019.

McGwire fue traspasado a San Luis en la temporada de 1997 y batió el récord de jonrones de Roger Maris en una sola temporada, con 70, en 1998, durante una persecución con Sammy Sosa, de los Cubs de Chicago. Su competición reavivó el interés por el béisbol, pero ambos se vieron envueltos en el escándalo de los esteroides, que empañó su reputación y les ha mantenido fuera del Salón de la Fama.

Tras su etapa como jugador, McGwire pasó a ejercer como entrenador de banquillo en San Diego (2017-18) y como entrenador de bateo en Los Ángeles Dodgers (2013-15) y Cardinals (2010-12).

Los A’s están a punto de jugar la segunda de al menos tres temporadas en un estadio Triple A en West Sacramento, California. Está previsto que se trasladen a Las Vegas y jueguen en un estadio de 2,000 millones de dólares con capacidad para 33,000 personas a partir de 2028.

