El campocorto Isan Díaz conectó un cuadrangular el sábado para ayudar a los Indios de Mayagüez a conseguir una victoria, 5-2, sobre los Criollos de Caguas en la continuación de de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Ahora, Mayagüez mejoró su récord a 13-14, mientras que Caguas puso el suyo en 14-15.

Los Indios defendieron el Estadio Isidoro “Cholo” García desde temprano al rayar sus primeras dos carreras con un doble de Anthony García y un sencillo de Mathew Lugo en la primera y segunda entrada, respectivamente.

Un cuadrangular solitario de Díaz por el jardín derecho aumentó la ventaja de la tribu sobre los Criollos, 3-0, en la cuarta entrada.

Luis Vázquez pegó un cuadrangular en la quinta entrada por el jardín izquierdo para colocar la pizarra 3-2. Fue el sexto cuadrangular de Vázquez en la temporada. Pero, en la séptima entrada, Eddie Rosario y Emmanuel Rivera remolcaron dos carreras más con un rodado que se extendió al jardín central y un elevado de sacrificio para abultar la ventaja 5-2.

El zurdo Keylan Killgore (2-0) se acreditó el triunfo al no permitir carreras en uno y un tercio de entrada. El derecho Jorge López consiguió su segundo salvamento de la temporada al retirar a tres bateadores por la vía del ponche.

La derrota fue para Duane Underwood Jr. (0-2), al permitir dos carreras en dos entradas trabajadas.

Ponce acorta ventaja en la tabla

Un ramillete de cuatro carreras en la quinta entrada le dio a los Leones de Ponce un triunfo sobre los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

El triunfo hizo que los Leones coloquen su récord en 16-12 y se coloquen a dos y medio juegos del primer lugar, que es ocupado por los Cangrejeros con marca de 19-10.

Luego de dos retirados, Edwin Arroyo conectó un doble y Adrián del Castillo lo guió al plato con un sencillo para el 1-0 en la tercera entrada a favor de Santurce.

La alienación santurcina volvió a la carga ante el abridor de los Leones, Orlando Ortiz-Mayr, en la quinta entrada cuando después de un out llegaron a base Jeremy Arocho con inatrapable y Rubén Castro mediante boleto gratis. Ambos corredores procedieron a agudizar la amenaza con un doble robo de base y Edwin Arroyo remolcó a Arocho para el 2-0.

Sin embargo, esa ventaja cangrejera se desvaneció con una base por bolas y cuatro indiscutibles consecutivos en el quinto episodio. Los hits remolcadores de carreras provinieron del madero de Edwin Díaz y Jacob Berry para que los Leones tomaran el comando del partido 4-2. Más adelante, un boleto gratis a la inicial al bateador emergente Brian Rey, con las bases llenas, provocó que Santurce se acercara 4-3 en la sexta entrada.

El relevista zurdo Julio Torres (3-0) se apuntó el triunfo luego de no permitirle libertades a los Cangrejeros en dos tercios de entrada y Andrew Marrero se apuntó su noveno salvamento de la temporada para continuar como líder en ese departamento en lo que va de torneo.

La derrota le perteneció al derecho Andrew Baker (1-2) después de darle paso a cuatro carreras, tres de ellas limpias, en dos tercios de entrada. Además, Baker dio dos bases por bolas y propinó un ponche.

Hatcher luce en victoria de los Gigantes

Los Gigantes de Carolina doblegaron, 5-4, a los Senadores de San Juan en el Estadio Hiram Bithorn.

Con la victoria, los Gigantes empatan con los Criollos de Caguas en la tercera casilla de la tabla de posiciones al acumular marca 14-15. Por su parte, los Senadores tienen foja de 9-19, para ocupar el último lugar.

La novena carolinense intentó marcar el ritmo del partido desde la misma primera entrada cuando el jardinero Abimelec Ortiz y el inicialista Josh Hatcher se encargaron de empujar dos carreras para Carolina con indiscutibles ante el abridor de los Senadores, Rubén Ramírez.

Rápidamente, la novena capitalina reaccionó en la parte baja y, con corredores en las esquinas, Roberto Enríquez pegó una línea al jardín central para acercar a San Juan, 2-1.

Luego de un retraso de aproximadamente una hora por la lluvia, llegó la carrera del empate para los Senadores tras un sencillo impulsador de Jadiel Sánchez para colocar la pizarra 2-2.

Los Gigantes tomaron de nuevo el comando del partido 3-2 en la sexta entrada gracias al segundo indiscutible de Hatcher, una línea al jardín izquierdo. En el octavo episodio, los Senadores colocaron dos corredores en posición anotadora y Narciso Crook los empujó con un hit al jardín central para darle vuelta a la pizarra 4-3.

Sin embargo, los Gigantes anotaron dos carreras para tomar la delantera 5-4, con un doble de Gaby Cancel y un elevado de sacrificio de Johnathan Rodríguez, en la novena entrada.

El japonés Ren Mukunoki (1-1) se quedó con el triunfo en su labor de uno y dos tercios de entradas. En tanto, Anreuris Rosario (0-2) se agenció la derrota al permitir dos carreras en dos tercios de entrada.