Nueva York. El último cuadrangular de Mike Trout contra los Yankees de Nueva York lo puso en una rara compañía, y yendo profundo de nuevo hizo historia en el Yankee Stadium.

Trout jonroneó por quinta vez durante una serie de cuatro partidos el jueves, aplastando un impulso de 446 pies en la séptima entrada para los Angels de Los Ángeles en una victoria de 11-4.

El tres veces MVP se unió a Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990) como el cuarto jugador con cinco jonrones en una serie contra los Yankees, según la investigación de la MLB.

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All FIVE of Mike Trout's homers during the series at Yankee Stadium ⬇️ https://t.co/LAX7oFSnaw pic.twitter.com/23G4akLBiX — MLB (@MLB) April 16, 2026

Trout jonroneó dos veces el lunes antes de ir profundo de nuevo en los dos partidos siguientes. En la final de la serie del jueves, Trout impulsó un slider de 2-2 del relevista Angel Chivilli a mitad de camino de las gradas del jardín izquierdo para dar a los Angels una ventaja de 7-4. Ese batazo convirtió a Trout en el primer jugador en batear cinco jonrones en una serie en el Bronx.

“Lo oí después del partido”, dijo Trout. “Es bastante surrealista. Todos los grandes jugadores que pasaron por aquí, así que es bastante genial”.

“Sinceramente, no me sorprende”, dijo el mánager de Los Ángeles, Kurt Suzuki. “Cuando estás con Mike todos los días, no hay nada que creas que no pueda hacer”.

También se convirtió en el primer jugador visitante en hacer un cuadrangular en cuatro días consecutivos en el actual Yankee Stadium, inaugurado en 2009.

Trout se fue 6 de 16 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. También ha jonroneado en sus últimos cinco partidos en el Yankee Stadium y dibujó un paseo intencional en su próxima aparición en el plato antes de que Jo Adell golpeara un grand slam.

“En este momento es Mike Trout vintage”, dijo Adell. “Cuando está sano y se siente bien, no hay nada igual. Es especial. Es único. Así que para todos nosotros experimentarlo, es especial”.

“Es increíble”, dijo Suzuki. “Realmente lo es. Ha sido una semana increíble para él”.

Trout batea .246 con siete jonrones y 16 carreras impulsadas. Tiene 9 de 27 (.333) con cinco jonrones y 13 carreras impulsadas en el viaje por carretera de los Angels, que coincide con un ajuste mecánico.

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La mejor racha de jonrones de Trout en su carrera es de siete partidos, conseguidos del 4 al 12 de septiembre de 2022. Ha jonroneado en cuatro partidos consecutivos por cuarta vez en su carrera.

El cuadrangular de Trout formó parte de una serie de cuatro partidos en la que el bateador de los Yankees Aaron Judge anotó cuatro cuadrangulares. Judge jonroneó dos veces el lunes, otra vez el miércoles y fue profundo en la primera entrada en la final de la serie.

“Es irreal”, dijo el bateador designado Giancarlo Stanton después de que los Yankees perdieran por séptima vez en nueve partidos. “Gran demostración de él y Judgie toda la serie. Obviamente, no quieres eso contra nosotros, pero tienes que reconocer la grandeza”.

Según Elias Sports Bureau, fue la primera vez que jugadores rivales que poseían varios MVP batearon al menos tres jonrones en la misma serie.

“Ha sido un espectáculo impresionante por parte de los dos”, dijo Suzuki. "

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.