Nueva York. MJ Meléndez conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada para darle a los Mets de Nueva York una victoria de 9-7 sobre los Marlins de Miami después de haber desperdiciado una ventaja de cuatro carreras el viernes por la noche.

Mark Vientos pegó un cuadrangular de 445 pies para los Mets, últimos en la clasificación, que han ganado dos partidos seguidos tras una racha de cinco derrotas consecutivas.

AJ Ewing y Brett Baty conectaron cada uno un sencillo de dos carreras en la primera entrada contra el invicto Max Meyer, quien el fin de semana pasado en Miami dejó a Nueva York sin carreras y solo permitió un hit en siete entradas, ayudando así a los Marlins a lograr una barrida de tres juegos.

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Meléndez entró como bateador emergente en la séptima entrada y conectó un elevado de sacrificio que amplió la ventaja de Nueva York a 7-5. Owen Caissie empató el partido con un jonrón de dos carreras ante Tobias Myers en la octava entrada.

MJ MELENDEZ DELIVERS THE THIRD WALK-OFF HOMER OF THE NIGHT! 🤯 pic.twitter.com/1B80K8OeQk — MLB (@MLB) May 30, 2026

Con un out en la décima entrada, Meléndez se puso abajo 0-2 en la cuenta antes de elevar una recta de 98 mph de Pete Fairbanks (2-3) hacia el segundo piso en el jardín derecho justo dentro del poste de foul.

El corredor emergente Vidal Bruján, corredor automático en segunda base, anotó antes que un eufórico Meléndez, quien lanzó su bate al aire cuando la pelota se mantuvo dentro del campo e hizo un gesto emocionado hacia el banquillo de Nueva York en la Noche de Fuegos Artificiales en el Citi Field.

Fue su primer hit para terminar un partido en las Grandes Ligas y la quinta victoria decisiva este año para los Mets (24-33), que tienen un récord de 7-4 en entradas extras.

Austin Warren (1-1) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria.

El abridor de los Mets, Freddy Peralta, tuvo ventajas de 4-0, 5-1 y 6-2 en el primer juego de una serie de tres juegos, pero permitió cuatro carreras (dos limpias) y siete hits en 4 2/3 entradas.

Kyle Stowers conectó tres hits para Miami, incluyendo un doble productor de carrera. Meyer lanzó durante seis entradas a pesar de permitir seis carreras, cinco de ellas limpias, y seis hits.