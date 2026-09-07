Boston. Joe Morgan, el popular mánager de los Red Sox de Boston que guió al equipo de su ciudad natal a un par de títulos de la División Este de la Liga Americana, murió. Tenía 95 años.

Los Red Sox anunciaron en un comunicado el domingo que Morgan falleció la noche del sábado. El club fue informado por su hija, Catherine, manifestó la portavoz del equipo Abby Murphy. No se proporcionó más información.

“Joe Morgan ocupa un lugar especial en la historia de los Medias Rojas”, expresó en el comunicado el propietario principal John Henry. “Cuando asumió el mando en 1988, cambió el rumbo de una temporada y creó uno de los capítulos más memorables en la historia de este club. Los dos títulos divisionales que siguieron solo reforzaron un vínculo con los aficionados de los Red Sox que perduró por el resto de su vida. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia y a todos quienes lo amaron”.

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Morgan disputó 88 juegos de Grandes Ligas como infielder con cinco equipos entre 1959 y 1964, y luego pasó 18 años en la organización de los Red Sox como mánager, coach y scout entre 1974 y 1991.

En el camino, dirigió a estrellas de Boston como Wade Boggs, Roger Clemens y Rich Gedman tanto en ligas menores como en Grandes Ligas. Morgan fue incorporado al Salón de la Fama del equipo en 2006.

“Fue una gran parte de mi vida y se le extrañará”, afirmó Boggs, un antesalista miembro del Salón de la Fama. “No creo que recibiera suficiente reconocimiento por lo inteligente que era para el béisbol. Se guiaba por corazonadas del béisbol en lugar de estadísticas. Siempre será uno de mis favoritos”.

Morgan, quien nació en Walpole, Massachusetts, y asistió a Boston College, se convirtió en coach de primera base de los Red Sox en 1985 y asumió como mánager el 14 de julio de 1988.

El equipo ganó sus siguientes 12 juegos y 19 de 20 en camino a un título divisional, antes de ser barrido en cuatro juegos por los Atléticos de Oakland en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“‘Morgan Magic’ es para siempre parte de la leyenda de los Medias Rojas”, señaló el presidente del consejo del equipo, Tom Werner. “Joe asumió en 1988 y le dio a Nueva Inglaterra un verano que nunca olvidaría”.

Morgan condujo a los Red Sox a otra corona del Este de la Liga Americana en 1990, antes de que nuevamente fueran barridos por Oakland en la SCLA. Su etapa terminó después de la temporada de 1991 con marca de 301-262.

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“Joe era un mánager divertido para jugar con él — siempre extremadamente positivo. Cuando no rendías bien, decía: ‘No te preocupes por eso. La próxima vez estarás genial — ¡te lo garantizo!’”, contó Clemens, quien ganó los primeros tres de sus siete premios Cy Young con Boston.

“Y sí, cuando consiguió el trabajo de mánager, ¡trajo la magia!... ¡Gracias por todo, Joe!”

Antes de su ascenso al cuerpo técnico de Grandes Ligas de Boston en 1983 como scout, Morgan dirigió a los Red Sox de Pawtucket de Triple-A entre 1974 y 1982, convirtiéndose en el piloto con más tiempo en el cargo en la historia del club.

Durante su etapa como jugador, Morgan firmó con los Braves de Boston en junio de 1952. Bateó para .193 en las Grandes Ligas, con dos jonrones y 10 carreras impulsadas, con los Braves de Milwaukee (1959), Athletics de Kansas City (1959), Phillies de Filadelfia (1960), Indians de Cleveland (1960-61) y Cardinals de San Luis (1964).

Comenzó a dirigir en ligas menores en 1966.

“Joe Morgan dirigió a los Red Sox durante algunos de mis años más formativos como aficionado”, expresó el presidente y director general de los Red Sox, Sam Kennedy. “Joe nos hizo creer, y cuando vives eso de niño, se queda contigo. Tuve la fortuna de conocerlo más adelante en la vida y encontré a una persona aún mejor que el hombre de béisbol al que había admirado. Lo extrañaré profundamente”.

Además de su hija Catherine, a Morgan le sobreviven sus hijos Joseph Jr., William y Barbara, seis nietos y cinco bisnietos, informaron los Medias Rojas.