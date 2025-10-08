Netflix ha anunciado que a partir del 21 de octubre tendrá disponible dentro de su oferta el estreno del documental Who Killed the Montreal Expos?, relacionado a la otrora franquicia de las Grandes Ligas que antes de partir de Canadá a un nuevo destino jugó parte de sus últimas dos temporadas en Puerto Rico.

El estreno del documental surge justo cuando se cumplen 20 años del traslado de la franquicia desde Montreal, Canadá, hasta Washington, D.C., donde pasaron a llamarse los Nationals.

La producción promete explorar las decisiones, errores y controversias que precipitaron la desaparición del equipo que fue la primera sede de un equipo de las Grandes Ligas en Canadá.

BREAKING: Netflix drops the trailer for “Who Killed the Montreal Expos?”



Coming October 21. pic.twitter.com/H4gnMTODnY — Montreal Expos (@Montreal_Expos) September 29, 2025

Durante las dos últimas temporadas en Montreal, en 2003 y 2004, los Expos celebraron 22 partidos por año como locales en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. El paso por Puerto Rico buscaba nuevas audiencias y mayor estabilidad económica, aunque no logró evitar el destino final de la franquicia.

En el documental aparecerán estrellas del equipo como Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, padre, Larry Walker, Dennis Martínez y el exdirigente Felipe Alou.