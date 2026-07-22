El Equipo Nacional de béisbol masculino continúa afinando los últimos detalles de su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con una intensa sesión de entrenamiento realizada el martes en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

Como parte de la recta final hacia el evento, el equipo disputará este jueves a las 7:00 p.m. un juego de fogueo frente a la Preselección Sub-18, en el estadio Francisco Negrón de Las Piedras.

“Estamos trabajando duro estos últimos días para marcharnos a la República Dominicana. Lo que esperamos es que los muchachos se mantengan saludables. Es un gran equipo, un equipo bien balanceado, y nuestro objetivo es buscar esa medalla de oro, si el Señor lo permite”, dijo el dirigente del equipo boricua, Juan “Igor” González, en declaraciones escritas.

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Puerto Rico abrirá su participación enfrentando al anfitrión República Dominicana el 31 de julio, dentro de un grupo que también integran Cuba y Curazao.

“No hay enemigos pequeños. Hay que salir a jugar duro y dar el máximo por esas diez letras que llevamos en el pecho. Nadie dice que será fácil, pero tampoco imposible. Tenemos el equipo y el personal para hacer un buen trabajo”, afirmó González.

El dirigente destacó que considera esta selección como la más completa que ha dirigido en eventos internacionales.

“Yo te diría que esta es la plantilla más completa que hemos tenido. En las anteriores carecíamos de ofensiva. En esta plantilla hay ofensiva y esperamos en Dios que fluya durante esos Juegos. Si eso sucede, vamos a tener una gran opción de ganar la medalla de oro, que es la que queremos”, sostuvo.

González también explicó la composición del cuerpo monticular, integrado por 12 lanzadores, de los cuales ocho son zurdos, una decisión basada en el talento disponible actualmente en el país.

“Ahora mismo los mejores lanzadores en Puerto Rico son zurdos. Son lanzadores dominantes y muy difíciles de batear. Por eso nos llevamos siete zurdos y cinco derechos. Todos los que llevamos son muy buenos y esperamos que hagan ese trabajo. Una buena defensa y un buen pitcheo ganan juegos. Si la ofensiva responde, no me cabe la menor duda de que vamos a estar batallando por esa medalla de oro”, puntualizó.

El róster puertorriqueño es encabezado por el infielder Yadiel Rivera, quien jugó seis temporadas en las Grandes Ligas. También, resalta el guardabosque Rubén Castro, dos veces Jugador Más Valioso y campeón bate de la Doble A, el estelar lanzador zurdo Luis Leroy Cruz y el juvenil zurdo Jorhan Laboy, quien ha registrado actuaciones sobresalientes con el Equipo Nacional Sub 23. Además, está el lanzador zurdo Luis Cintrón, quien formó parte de las medallas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Entre las nuevas caras del seleccionado, se destacan el Lanzador del Año 2026 de la Doble A, Anthony Borrero y los ganadores del premio Jugador Más Valioso, Edison Mora y José “Pocholo” Rivera. Mora se consagró campeón bate del torneo federativo en años consecutivos, 2025 y 2026.