Nueva York. José Berríos se sometió el miércoles a una cirugía Tommy John completa en el codo derecho, lo que dejará fuera de juego al veterano abridor de los Blue Jays de Toronto hasta bien entrada la temporada 2027.

Los Blue Jays esperaban que Berríos, quien se perdió la racha de Toronto en la Serie Mundial el otoño pasado debido a una inflamación en el codo, necesitara una cirugía menos invasiva para reparar una fractura por estrés y extraer fragmentos sueltos del codo derecho.

Pero el mánager John Schneider dijo que se encontró un cuerpo suelto en el ligamento, lo que hizo necesaria la intervención quirúrgica conocida como Tommy John, realizada por el Dr. Keith Meister en Texas.

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“Es como si ya tuviéramos una respuesta”, dijo Schneider antes de que los Blue Jays se enfrentaran a los Yankees de Nueva York. “Es una lástima para él, es una lástima para nosotros. Sé que se esforzará al máximo en la rehabilitación. Lo que realmente apesta es el tiempo que le lleva. No tenerlo aquí también es una lástima”.

Berríos, de 31 años, parecía estar en buena forma al comienzo de los entrenamientos de primavera. Sin embargo, inició la temporada en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés y registró una efectividad de 10.67, mostrando una velocidad reducida y lidiando con un codo dolorido en cuatro aperturas de rehabilitación.

“Cuando tienes algo así, los chicos suelen estar bien si no se repara quirúrgicamente al principio”, dijo Schneider. “Realmente no me lo esperaba”.

Berríos y su compañero Patrick Corbin son los únicos lanzadores que han realizado al menos 30 aperturas en cada una de las últimas siete temporadas completas, desde 2018. Berríos, en el quinto año de un contrato de siete años firmado en noviembre de 2021, tiene un récord de 53-39 con una efectividad de 4.09 desde que fue adquirido de los Minnesota Twins en julio de 2021.

“Desde que lo firmamos, ha sido constante, se ha integrado bien al equipo y, obviamente, es muy fiable”, dijo Schneider. “Es raro no tenerlo. Creo que esperábamos que volviera a la normalidad. Y él también lo esperaba”.

La cirugía que puso fin a la temporada de Berríos supone otro duro golpe para la rotación de Toronto, ya mermada por las lesiones. Shane Bieber aún no ha podido abrir ningún partido esta temporada debido a una rigidez en el antebrazo derecho.

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Cody Ponce, que firmó con los Blue Jays tras cuatro temporadas en Japón, sufrió una lesión en la rodilla derecha que puso fin a su temporada en su primera apertura, el 30 de marzo. Bowden Francis , que realizó 27 aperturas en las dos temporadas anteriores, se sometió a una cirugía Tommy John en febrero.

El veterano Max Scherzer se ha visto limitado a cinco aperturas debido a lesiones en el antebrazo y el tobillo, mientras que Trey Yesavage, una sensación novata en los playoffs del año pasado, estaba programado para hacer su quinta apertura el miércoles después de perderse el primer mes por un pinzamiento en el hombro derecho.

Schneider dijo que Scherzer tiene programada una sesión de bullpen el jueves, mientras que Bieber podría comenzar su rehabilitación la próxima semana. Bieber probablemente necesitaría al menos cuatro o cinco aperturas antes de convertirse en una opción para los Blue Jays, quienes al miércoles tenían un récord de 21-27 y estaban a 11 juegos y medio de los Tampa Bay Rays en la División Este de la Liga Americana.