Las Grandes Ligas de Béisbol están experimentando una epidemia de hombres viviendo momentos a lo chicos.

En los estadios de béisbol de todo el país, grupos formados en su mayoría por hombres jóvenes se están uniendo a la tendencia “Tarps Off”, ruidosa, tontorrona, contagiosa y nueva en el mundo del béisbol. Unirse a la diversión es sencillo: Ve a la sección donde se celebra la fiesta, quítate la camiseta y empieza a girarla sobre tu cabeza.

Suelen seguirle cánticos similares a los del fútbol, que inyectan energía a un deporte al que a veces se le reprocha su falta de energía dentro del estadio.

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Sucedió por primera vez en San Luis el pasado viernes, y se ha extendido por toda la liga a lugares como Detroit, Tampa Bay, Filadelfia, Seattle y Anaheim.

Chad Bitzer, que lleva unos 13 años acudiendo a los partidos de los Mariners, se encontraba entre los aficionados sin camiseta de Seattle. Su razonamiento era sencillo: “Porque todos los demás se la quitaban. ¿Por qué no?”.

“Es fresco. Es una noche preciosa. Quítatelo”, dijo Bitzer. “Gran noche del Noroeste. Vivimos para los veranos. Vivimos para el buen tiempo”.

La zona cero del brote de descamisados se produjo en San Luis el pasado viernes, cuando un equipo de béisbol de club afiliado a la Universidad Estatal Stephen F. Austin se encontraba en Alton, Illinois, para asistir a la National Club Baseball Division II World Series. Los Cardinals ofrecieron entradas al equipo, al que asistieron 17 jugadores.

Ese grupo comenzó la diversión, docenas de otros se unieron y de repente había un par de cientos de aficionados creando un alboroto en el jardín derecho que ayudó a impulsar a los Cardenales a una victoria de 5-4 en 11 entradas sobre los Royals de Kansas City. Al mánager de los Cardinals, Oliver Mármol, le gustó tanto la energía que compró entradas para los juerguistas sin camiseta para el partido del sábado y volvieron.

There's now three nearly full sections of shirtless fans in Seattle. pic.twitter.com/YoJ0FHV18y — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) May 20, 2026

“Es difícil no divertirse cuando los aficionados son así”, dijo el viernes el campocorto de los Cardinals Masyn Winn. “Tenemos los mejores aficionados del mundo, pero parece que la generación más joven hace que se parezca más a un ambiente universitario”.

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Incluso la mascota de los Cardinals, Fredbird, se unió a la diversión.

Ahora podría ser el comienzo de una tradición: más aficionados sin camiseta animaron a los Cardinals en el partido del martes contra los Piratas. Ciertamente parece ser un impulso para la ventaja de campo del club: Iván Herrera bateó un jonrón de tres carreras para levantar a los Cardenales a una victoria de 9-6 en 10 entradas.

Un brote similar de aficionados sin camiseta se produjo en un partido de los Tampa Bay Rays el lunes y de nuevo el martes. Otro pequeño grupo lo celebró en Filadelfia mientras los Reds y los Phillies jugaban bajo la lluvia. Los aficionados de los Angels lo celebraron con una mezcla de alegría e irritación, coreando que el propietario Arte Moreno vendiera el equipo.

Detroit Tigers fans going tarps off tonight



Might be the GREATEST tarps off movement in baseball history 🤣 pic.twitter.com/oVN0j87bdJ — Crunch Time Sports (@officialctpod) May 20, 2026

Desde entonces, la MLB no se queja de la atención. La asistencia a los estadios de las grandes ligas ha aumentado en lo que va de temporada, con una media de 1,000 aficionados más por partido que hace un año hasta los partidos del lunes.

Si la tendencia continúa, el béisbol podría promediar 30,000 aficionados por partido por primera vez desde 2016.

Cada vez más, podrían ir sin camiseta.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.