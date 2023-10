Una página en la historia de la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA) se escribirá esta noche, cuando los Toritos de Cayey reciban a los Arenosos de Camuy en el Estadio Pedro Montañez en un partido que definirá el campeón nacional.

En menos de 24 horas de sufrir una dolorosa derrota en la que se pudieron haber convertido en campeones por primera vez desde 1967, los Arenosos intentarán reponerse para robar por tercera ocasión en Cayey y ponerle fin a su sequía campeona. Cabe destacar que los equipos visitantes han sido quienes han salido airosos en los últimos cuatro encuentros de la serie final.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los Toritos buscarán completar la defensa del título, que colocaría a su dirigente Juan “Igor” González en los libros de historia como el tercer entrenador que gana tres cetros seguidos en la Doble A.

De lograr la hazaña, González se uniría al exclusivo club compuesto por Víctor “Vitín” Meléndez (1971, 1972 y 1973) y José “Chemane” Carradero (1994, 1995 y 1996).

Sin embargo, la gesta es una que González no le presta atención.

“Yo no pienso en esos récords. Yo, solamente, sigo trabajando duro y si está del gigante de arriba que eso suceda, pues sería uno más, el tercero. Yo no pienso en nada de eso, si Dios quiere que llegue, va a llegar”, contestó el dirigente de los Toritos a Primera Hora.

Para provocar un séptimo juego, Cayey sacó del parque a Camuy desde temprano ante más de 4,000 fogosos fanáticos que estaban esperanzados que ayer iba a ser la noche que los Arenosos, finalmente, se proclamarían campeones.

Contra la pared, “Igor” recurrió al abridor José Carlos Burgos, quien no es extraño a escenarios como este. Burgos lanzó el año pasado un clásico en el séptimo juego de la serie final frente a los Peces Voladores de Salinas. Ayer, no fue la excepción. Burgos no permitió carreras, solo le pegaron tres imparables y retiró a seis bateadores en las siete entradas que estuvo en el montículo.

“Esta ha sido una serie fuerte entre dos equipos bien ofensivos, pero el béisbol es lo mismo donde quiera que lo juegues. A mí me gusta este escenario porque aquí es donde tú demuestras el talento de quien puedes ser y cómo puedes aportar a tu equipo”, expresó Burgos, que lleva 12 años vistiendo el uniforme de los Toritos.

PUBLICIDAD

Aunque el dirigente de Cayey no confirmó el abridor del séptimo juego por los vigentes campeones, se anticipa que sea Joseph López, quien no ha subido a la loma durante la serie final. López registró una efectividad de 2.25 en 16 capítulos lanzados.

A pesar de haber tenido una ventaja de 3-2, el dirigente y receptor de los Arenosos, Dennis Pérez, sostuvo que el resultado en el sexto juego no fue a causa de sobre confianza al tener el escenario perfecto para traerle a Camuy el anhelado campeonato nacional.

El abridor de los Arenosos, Jonathan Pacheco, tuvo ayer una noche para el olvido en la que recibió ocho hits y permitió siete carreras en apenas 2.1 entradas. Pese a que Pacheco nunca lució cómodo en el montículo y los bates de los Toritos le estaban leyendo sus lanzamientos, Pérez se negó a retirarlo debido a que optó por continuar con el plan que habían trazado previo al encuentro.

“Cuando ya estábamos tres carreras abajo era un poquito temprano. No me sentía cómodo con hacer el cambio en ese momento y no salió“, comentó Pérez.

El entrenador de Camuy adelantó que esta noche el lanzador Gregorio Reyes será quien abra por los Arenosos. En lo que va de serie, Reyes ha registrado una alta efectividad de 7.7 en siete episodios.

El séptimo juego de la final de la LBSDA comenzará hoy, a las 6:00 de la tarde.