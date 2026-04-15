La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) presentó el róster de 20 jugadoras con miras a la serie clasificatoria frente a Canadá, programada del 29 de abril al 3 de mayo en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina, en busca de un boleto a la fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2026.

La serie entre Canadá y Puerto Rico se jugará al mejor de cinco partidos y definirá cuál de las dos novenas avanzará al torneo mundialista. La fase de grupos de la Copa Mundial reunirá a 12 selecciones, divididas en dos grupos de seis equipos.

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El róster de Puerto Rico está compuesto por las receptoras Yahelis Muñoz y Yaneysha Rivera; las jugadoras del cuadro interior Lisandra Berríos, Valeria Negrón, Eva Torres, Lara Rodríguez y Adrix Paradizo; las guardabosques Alanis Rodríguez, Aneyshka Aponte, Luz Feliciano, Jonaliz Ayala y Yairka Morán; y las lanzadoras Janiliz Rivera, Angelis Rivera, Danna González, Mirelis Adorno, Nashaliz Agosto, Fabiana Ortiz, Daniela Figueroa y Yedlimar de Jesús.

“Tenemos un equipo con mucho talento, con una buena combinación de experiencia y nuevas jugadoras. Es un conjunto que puede correr más que los anteriores, con una ofensiva de mucha profundidad y una defensa de primer orden, especialmente en la línea central”, expresó en delcaraciones escritas el dirigente del conjunto boricua, Carlos Ferrer.

Ferrer resaltó las expectativas que tiene sobre varias de las nueve nuevas integrantes, entre ellas de Jesús, Aponte, Negrón, Ortiz, Rodríguez, Agosto y Figueroa, al tiempo que subrayó la aportación que deben ofrecer desde la loma las lanzadoras experimentadas como Rivera, (Angelis) Rivera y González.

Puerto Rico y Canadá obtuvieron esta vía clasificatoria luego de no poder participar en el Premundial celebrado en Venezuela a finales de 2025, debido a situaciones diplomáticas que afectaron la presencia de ambas delegaciones. Por ello, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) avaló esta serie directa para definir el equipo clasificado a la fase de grupos del evento mundial.