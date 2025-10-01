Puerto Rico consiguió este martes su segunda victoria en el Campeonato Panamericano Sub-23 al dominar 9-2 a Islas Vírgenes de Estados Unidos, en un partido celebrado en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera, en Panamá.

Con este triunfo, los boricuas comparten el primer puesto del grupo B junto a Cuba, ambos con récord de 2-0.

“Empezamos un poco lento, pero una vez desarrollamos el juego más agresivo fuimos más selectivos en el home plate y logramos sacar el juego. Esto es cuestión de día a día y siempre con la mentalidad de ganar. No todos los partidos son iguales, pero esa es la mentalidad”, expresó el dirigente del conjunto nacional, Juan “Igor” González.

La ofensiva boricua tomó el control en el tope del tercer episodio, cuando con el marcador igualado a dos carreras, Eric Hernández y Luis Hernández anotaron mediante lanzamientos salvajes de Te’Relle George, quien cargó con la derrota al permitir cuatro anotaciones en apenas dos entradas.

En la cuarta entrada, un sencillo de Gerardo Prado produjo dos carreras y otro de Luis González remolcó una más. Más adelante, en el sexto capítulo, un hit de Eliomar Otero trajo la octava vuelta y en la séptima, un jonrón solitario de Gilberto Torres selló la novena anotación.

Puerto Rico había picado al frente desde temprano, en la misma primera entrada, con un cuadrangular de Randal Díaz que impulsó dos carreras. No obstante, Islas Vírgenes reaccionó en la parte baja e igualó el marcador.

Tras un inicio complicado del abridor Agnel Miranda, la novena boricua contó con un relevo efectivo de Ramón Rodríguez, Lucas Vega y Yadiel Cuadrado, quienes no permitieron más libertades a la ofensiva rival.

Rodríguez se apuntó la victoria con 1.1 entradas de labor y tres ponches.

En total, los lanzadores boricuas acumularon 15 ponches, siete de ellos cortesía de Cuadrado. Vega, por su parte, protagonizó un momento clave al cerrar en cero el tercer episodio, entrando con las bases llenas y sin outs.

Puerto Rico volverá a la acción este miércoles a las 6:00 p.m. (hora de Puerto Rico), cuando enfrente a Cuba en un duelo de invictos.