( Instagram / ITTF Americas )

La tenismesista boricua Adriana Díaz, junto a su compañera francesa Prithika Pavade cayó este miércoles en los octavos de final de dobles femenino en el China Smash 2025, que se celebra en Beijing.

Así las cosas, la puertorriqueña le puso din a su participación en el torneo.

La dupla de las alemanas Elizabeta Samara y Bernadette Szocs superó 3-1 a Díaz y Pavade, con parciales de 11-6, 6-11, 9-11 y 9-11.

Aunque Díaz y Pavade arrancaron ganando el primer set, las alemanas se repusieron y salieron airosas de los siguientes tres parciales.

En la modalidad individual, la utuadeña viene de caer 3-1 en su debut en el cuadro principal de 64 jugadoras ante la japonesa y número 11 del ranking mundial, Honoka Hashimoto.

El torneo en suelo chino reparte $2,050,000 en premios.