Houston. Ramón Urías superó el tiro de Jackson Holliday a primera, lo cual permitió que Carlos Correa anotara desde la antesala y dio el sábado a los Astros de Houston una victoria de 5-4 sobre los Orioles de Baltimore en 12 innings.

Urías ayudó a que los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, lograran su sexta victoria por walk-off de la temporada. Una noche antes, el mexicano había frustrado un intento de juego perfecto en la octava entrada contra su antiguo equipo.

Houston aumentó su ventaja en la división a un juego y medio.

Con las bases llenas y un out, Urías —quien se había ido de 6-0— conectó un rodado a la tercera base, pero en lugar de lanzar a home para conseguir el segundo out, Jordan Westburg intentó el doble play.

Carlos Correa batea un hit remolcado de carrera en la cuarta entrada. En el partido bateó de 6-2. ( Eric Christian Smith )

El dominicano Enyel De Los Santos (4-3) mantuvo varado al corredor automático. y los Orioles no pudieron anotar anotar en la 11ª y 12ª entradas.

Jason Alexander permitió dos carreras con tres hits en seis entradas sin otorgar boletos. Igualó su récord personal con seis ponches.

Alexander dejó el juego con los Astros arriba por 3-2. Bryan King permitió un sencillo en el inicio del séptimo inning, pero lo resolvió.

En la parte baja, el venezolano José Altuve colocó el juego 4-2 al sacudir su 22º jonrón de la temporada.

Holliday empató en la octava con un jonrón de dos carreras contra Bennett Sousa.

Cade Povich de Baltimore permitió tres carreras con cinco hits en cinco entradas, igualando su récord personal con diez ponches.

Por los Astros, los boricuas Correa de 6-2 con una anotada y una producida y Víctor Caratini de 1-0. El venezolano Altuve de 5-1 con una anotada y una remolcada. Los dominicanos Yainer Díaz de 5-1, Jesús Sánchez de 1-0, Jeremy Peña de 1-0. El mexicano Urías de 6-0 con una empujada. El hondureño Mauricio Dubón de 2-1 con una anotada y una remolcada.