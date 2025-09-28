Boston. El boricua José de León lanzó seis entradas y dos tercios, la mayor cantidad de su carrera, en su primera salida en dos años, y Masataka Yoshida y David Hamilton conectaron jonrones el domingo para darle a los Red Sox de Boston una victoria de 4-3 sobre los Tigers de Detroit, asegurando el título de la División Central de la Liga Americana para los Guardians de Cleveland.

Después de que cada equipo asegurara un lugar en los playoffs durante la serie – los Red Sox el viernes y los Tigres el sábado – ambos enviaron alineaciones para el final de la temporada regular que permitieron a algunos titulares descansar y a otros trabajar si lo necesitaban.

De León, llamado desde Triple-A para que los Red Sox pudieran alinear a sus abridores para la ronda de comodines, permitió tres carreras con ocho imparables y tres bases por bolas en 6.2 entradas. Ponchó a ocho. Greg Weissert lanzó la novena entrada para su cuarto salvamento.

Los Tigers retiraron a su as Tarik Skubal después de asegurar un lugar en la postemporada el sábado, aunque aún podrían haber ganado la división y la ventaja de local en la ronda de comodines que viene con ella. Detroit necesitaba una victoria el domingo y una derrota de Cleveland ante Texas.

Chris Paddack (5-12) permitió cuatro carreras con siete hits y cuatro bases por bolas, mientras ponchaba a cuatro en cuatro emtradas y un tercio. Los Tigers tomaron una ventaja de 3-1 en la cuarta entrada con un cuadrangular de tres carreras del boricua Javier Báez, pero Boston respondió en la parte baja con un vuelacercas de dos carreras de Hamilton y un doble productor de Jarren Duran.

Por los Tigers, el cubano Andy Ibáñez bateó de 3-3; el puertorriqueño Báez de 4-1 con una anotada y tres impulsadas; y el dominicano Wenceel Pérez de 4-1 con una anotada.

Por los Red Sox, el venezolano Wilyer Abreu de 3-0.