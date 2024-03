( The Associated Press )

Para un equipo de béisbol de ligas menores de Minnesota, conocido por una historia de promociones extravagantes, la idea de nombrar a su mascota, un cerdo, en honor a la droga para bajar de peso Ozempic tenía mucho sentido.

Los St. Paul Saints descubrieron rápidamente que no a todos les hacía gracia el nombre del cerdo, “Ozempig”, o la publicación por parte del equipo de una historia de fondo sobre la vergüenza del cerdo al aumentar de peso y la promesa de tratar de mantenerse en forma.

Casi inmediatamente después de que el equipo anunciara el nombre esta semana antes del partido inaugural del sábado, comenzaron a llegar críticas en las redes sociales de personas angustiadas por el nombre, calificándolo de hiriente e insensible.

Sean Aronson, vicepresidente y director de relaciones con los medios de los Saints, dijo que el equipo sólo quería un nombre divertido y actual para su cerdo cuando eligió “Ozempig” entre casi 2,300 entradas en su concurso para buscarle nombre al cerdo. Los directivos del equipo se sorprendieron de que tanta gente encontrara el nombre ofensivo, dijo Aronson.

“En el mundo actual, la gente no quiere que la menosprecien, no quiere que la hagan sentir de cierta manera y no les voy a decir que lo que sienten está mal”, dijo Aronson. “Pero puedo decirles que no hubo malas intenciones, no hubo malicia, ni siquiera hubo una discusión en la sala cuando estábamos repasando el nombre de que, oye, esto puede ofender a algunas personas”.

Ozempic se encuentra entre varios medicamentos nuevos que han resultado eficaces para ayudar a las personas a perder peso significativamente. Los medicamentos pueden ser costosos, dependiendo de la cobertura del seguro, pero han llamado mucho la atención, en parte, porque han sido promocionados por celebridades y en sitios de redes sociales.

El cerdo de los Saints es un participante querido en los partidos del equipo que se juegan en el CHS Field en el centro de St. Paul, a unas 10 millas (16 kilómetros) de la casa mucho más grande de los Minnesota Twins en el centro de Minneapolis. El animal lleva pelotas al árbitro y a lo largo del verano se vuelve notablemente más grande; de hecho, tanto que otro cerdo joven asume sus funciones a mitad de la temporada.

Poner a la mascota del cerdo el nombre de la droga de alto perfil parecía algo natural para los Saints, una filial Triple-A de los Mellizos que tiene una larga historia de promociones divertidas, como colocar un ventilador en una pared de velcro en los jardines y realizar carreras en el campo entre personas vestidas como globos oculares gigantes.

Con tales acrobacias pasadas en mente, algunos fanáticos de los Saints defendieron el nombre como un juego de palabras y nada más.

Aronson dijo que los directivos del equipo entendieron por qué algunas personas están indignadas y consideraron cambiar el nombre, pero decidieron quedarse con “Ozempig”.

“Sabíamos cómo se nos ocurrió el nombre originalmente y estamos bien con él, pero lo discutimos y decidimos que lo mantendremos”, dijo.