Los Petateros de Sabana Grande, Gigantes de Carolina, Azucareros de Yabucoa y Pescadores del Plata de Comerío salieron triunfantes en la primera jornada del Carnaval de Campeones 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Sabana Grande se mantiene como el único equipo invicto en la actual postemporada con marca de 8-0 y ostenta una cadena de nueve victorias consecutivas.

En el estadio Hermanos Miura, los lanzadores Walter Hernández y Miguel Ausúa se combinaron para guiar a los Petateros al triunfo vía blanqueada 2-0 sobre los Libertadores de Hormigueros. Las dos carreras del encuentro fueron empujadas por Melvin Collazo.

Ausúa se apuntó la victoria con 4.1 entradas en relevo, en las que permitió apenas tres hits y ponchó a dos bateadores.

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En otro resultado, los Gigantes de Carolina doblegaron 7-1 a los campeones defensores Mulos de Juncos en el estadio Roberto Clemente Walker, con siete entradas del estelar derecho Héctor Quiñones, quien en su reencuentro con sus viejos compañeros ponchó a cinco y permitió una carrera con cinco imparables para llevarse el triunfo.

Alexis Torres y Jorge “Kikito” Jiménez encabezaron la ofensiva con dos carreras remolcadas cada uno. Además, Torres y Jorge Cartagena anotaron dos veces.Mientras, los Azucareros de Yabucoa vencieron 4-1 a los Maratonistas de Coamo en el estadio Néstor Morales de Humacao, respaldados por el relevo impecable de Marcos Santa y Joan Román, quienes no permitieron anotaciones.

Jan Hernández sacudió un cuadrangular y Christian Vázquez empujó dos carreras. Santa fue el lanzador ganador con 3.1 episodios trabajados, mientras Román se apuntó el salvamento. Los primeros cuatro capítulos fueron cubiertos por Noel Pinto, quien apenas permitió una carrera.En el estadio Carlos Bonet de Comerío, los Pescadores del Plata dejaron en el terreno 7-6 a los Tigres de Hatillo gracias a un hit de oro de Kevin Bermúdez, que remolcó dos anotaciones.

Bryan Ortiz retiró a dos bateadores en relevo para acreditarse la victoria. Kelvin Ayala desapareció la pelota por Comerío, mientras Jonathan Nieves y Tony Brian Méndez hicieron lo propio por Hatillo.

Juegos para hoy sábado:

Hormigueros vs. Coamo (en Santa Isabel) - 7:30 p.m.

Carolina vs. Hatillo (en Florida) - 7:30 p.m.

Yabucoa en Sabana Grande - 7:30 p.m.

Comerío en Juncos - 8:00 p.m.