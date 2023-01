Los Twins de Minnesota fueron los que creyeron en la salud y el liderato de Carlos Correa, no los Mets de Nueva York ni los Giants de San Francisco.

Scott Boras, agente de Carlos Correa, dijo hoy miércoles en la conferencia de prensa en la que los Twins presentaron su acuerdo por seis años y $200 millones con Correa, que las decisiones que llevaron a los Giants y a los Mets a retirar las ofertas que habían hecho por el jugador por $350 y $315 millones, respectivamente, fueron tomadas en base a discrepancias médicas y no a que repensaran el impacto de sus lucrativos ofrecimientos sobre el impuesto de lujo de la liga.

Boras detalló que la diferencia entre Minnesota, los Mets y los Giants es que la organización tiene un equipo médico que conoce clínicamente a su cliente desde hace un año versus a que los demás que se dejaron llevar por una opinión enfocada solamente en una Imagen de Resonancia Magnética (MRI, por sus siglas en inglés).

“Ese conocimiento que tenían los TWins nos dio una claridad para trabajar, algo que los otros equipos no tuvieron porque no tenían toda la información sobre quién es Carlos y cuál es su exacto diagnóstico médico. No estamos aquí para encontrar los errores de cuerpos medicos de otros equipos. La medicina, particularmente en el deporte, y específicamente la examinación clínica a diario es mucho más importante que un MRI. El conocimiento que tenía la organización de los Twins sobre quién es Carlos nos permitió el espacio para llegar a un contrato justo”, dijo Boras.

Preguntado por su perspectiva sobre qué pasó con los Mets y los Giants versus los Twins, si fue una cuestión económica o salubrista, Boras insistió en el tema de la salud.

“En este caso, hay una brecha grande en la comunidad ortopédica en cuanto a condición de juego y pruebas clínicas versus la evaluación de un MRI. Los cirujanos no tratan a los atletas. Sí hacen muchas operaciones. Y los otros doctores tratan a los atletas y dan poco mérito a los MRI cuando ven la ejecución del atleta en el terreno por un periodo de ocho años y van a decir que ciertos atletas puede jugar con dolor. Hay ortopedas que creen que el concepto de la victoria hace a los atletas competir. Hay una brecha grande sobre lo que piensa un médico en cuanto a la expectativa de vida de un atleta”, dijo.

Minnesota, por su parte, dijo por medio de su director de operaciones, Derek Falvey, que la decisión fue basada en términos de la información médica y disciplina que tienen del atleta. No abundó sobre la información médica. Sí dijo que Correa es de los mejores que ha visto en ética de trabajo para estar listo a diario.

Además, Falvey dijo que Correa siempre estuvo atado emocionalmente a los Twins.

“Estábamos claros de que Carlos iba a tener muchas ofertas, pero nunca perdimos el contacto. Scott fue muy bueno en mantenerse en contacto con nosotros al tiempo en que las cosas cambiaban. Aprendimos y profundizamos para traer a Carlos de vuelta. Creamos estructuras para manejar las cosas que ellos buscaban y lo que queríamos”, dijo.