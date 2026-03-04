Tokio. Se llama oficialmente Clásico Mundial de Béisbol. Pero para los juegos del Grupo C en Japón, simplemente llámalo el mundo según Shohei Ohtani.

La imagen a tamaño natural de Ohtani está por todo el Tokyo Dome, y los estantes de camisetas de Ohtani -de unos 125 dólares cada uno- dominan el centro de mercancías adyacente. Japón comienza a jugar el viernes contra Taiwán, y Corea del Sur, Australia y la República Checa también forman parte del grupo.

Japón es el defensor del título y se espera que consiga una de las dos plazas para los cuartos de final en Estados Unidos.

Ohtani se saltó la práctica de bateo el miércoles, decepcionando seguramente a varios cientos de aficionados que estaban en el estadio esperando un espectáculo. Sólo se está salvando y lleva 0 de 5 desde que llegó a Japón y juega en partidos de exhibición contra equipos de la liga japonesa.

“Cada vez que me uno (al equipo japonés) hay jugadores más y más jóvenes... cada vez hay más jugadores jóvenes”, dijo Ohtani, hablando en japonés en una nueva y breve conferencia.

“Así que siento que me estoy haciendo viejo”, añadió la superestrella de 31 años.

Japón no sólo es favorito para avanzar, sino que también es posible que vuelva a enfrentarse a Estados Unidos en la final de Miami. Hace tres años, Japón derrotó a los estadounidenses por 3-2 cuando Ohtani ponchó a Mike Trout para poner fin a un dramático partido que dio al CMB un enorme impulso de popularidad.

Se espera que Ohtani sólo batee para Japón, no que lance, ya que los Dodgers de Los Ángeles quieren reservarle para la temporada. Pero dejó la puerta ligeramente entreabierta antes de abandonar los entrenamientos de primavera en Arizona.

A la pregunta de si podría intentar lanzar, respondió: “Es difícil de decir. Pero si (Mike) Trout aparece, es tentador”, dijo, hablando a través del intérprete Will Ireton.

Trout no jugará esta vez con Estados Unidos debido a problemas con el seguro, que han mantenido al margen a varios jugadores.

Travis Bazzana será el segundo base de Australia. Fue seleccionado por los Cleveland Guardians como primera opción global en el draft de la MLB de 2024, el primero de su país en ocupar ese puesto.

Ohtani es su modelo a seguir, como lo es para muchos otros jugadores jóvenes.

“Personalmente creo que es el mejor de todos los tiempos”, dijo Bazzana. “Él personifica la ética del trabajo y el dominio de su oficio en el béisbol. Es alguien a quien admiro, pero cuando llega ese partido dentro de un par de días, no puedes centrarte en quién está al otro lado del campo”.

Japón cuenta con una potente alineación de bateo liderada por Ohtani y otros grandes bateadores de la MLB: Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto y Seiya Suzuki. El cuerpo de lanzadores ha perdido algunas estrellas de 2023, como Roki Sasaki, Shota Imanaga y Yu Darvish.

El lanzador principal será el MVP de las Series Mundiales y compañero de Ohtani en Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto.

“Es una oportunidad de enfrentarse al mejor equipo del mundo y es un acontecimiento especial ir contra Ohtani”, dijo el entrenador australiano Dave Nilsson, ex receptor estrella de los Milwaukee Brewers.

“Va a ser un gran momento para los aficionados y para Japón”, añadió Nilsson. “No vamos a dejarnos llevar por el espectáculo secundario”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.