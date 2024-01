Vimael Machín ha formado parte de los equipos que representaron a Puerto Rico en las últimas cuatro ediciones de la Serie del Caribe y este año no será la excepción.

En este quinto turno, el jugador de cuadro humacaeño llegará como uno de los veteranos de la novena y espera finalmente convertirse en campeón del clásico caribeño del béisbol.

“(Un campeonato de la Serie del Caribe) significaría todo. Llevo cuatro y no se me ha dado ser campeón en una Serie del Caribe. Solo se me ha dado aquí en la invernal. Sería algo bien especial”, aseguró Machín a Primera Hora.

Las últimas cuatro Series del Caribe las ha ganado República Dominicana (2023, 2021 y 2020), y Colombia (2022). Durante esos años, Puerto Rico solo estuvo a las puertas de alzar el cetro en el 2021, cuando cayeron con una pizarra de 4-1 ante las Águilas de República Dominicana.

Pero, Machín confía que, con la escuadra que Yadier Molina dirigirá en el LoanDepot Park, de Miami, Florida, le pondrán fin a la sequía de cinco años sin proclamarse reyes del Caribe.

“Es cuestión de nosotros tener el mismo enfoque y la misma hambre, que tuvimos aquí, tenerla allá en Miami. Espero que esta sea (la que ganemos). Tenemos el equipo con buen pitcheo. Es cuestión de jugar duro”, comentó.

Vimael Machín ha jugado en las Series del Caribe de 2019-20, 2020-21, 2021-22 y 2022-23. ( Nahira Montcourt )

A pesar de que ya ha ganado tres campeonatos de la LBPRC, sumar un trofeo del clásico del Caribe tendría mucho peso en el resume del humacaeño, quien sigue en busca de regresar a las Grandes Ligas de béisbol después de tres campañas con los Athletics de Oakland en 2020, 2021 y 2022.

Y tras una temporada en la pelota invernal en la que fue uno de los finalistas al premio Jugador Más Valioso e impulsó a los Criollos de Caguas a su vigesimoprimer campeonato, Machín confirmó a este medio que ha sido acercado por diversas organizaciones del béisbol organizado.

“Hay varios equipos. No puedo decir quiénes son porque no ha llegado un acuerdo fijo, pero me han llamado. Es cuestión de seguir esperando y no desesperarme”, aseguró.

“Esa es la meta. Siempre he dicho, humildemente, que todavía me queda béisbol en Estados Unidos. Es cuestión de que me den otro chance y eso está en las manos de Dios”, agregó.

El pelotero, de 30 años, también indicó que ha recibido ofertas de equipos en México.

Machín terminó la etapa regular de la LBPRC con el tercer mejor promedio de bateo (.297), dos cuadrangulares, 19 carreras impulsadas y 44 hits. En la serie final contra los Gigantes de Carolina, bateo para .233, conectó un jonrón y remolcó tres carreras.

Puerto Rico iniciará la Serie del Caribe este jueves, cuando se enfrente a Nicaragua a las 11:30 a.m. en el LoanDepot Park.