Detroit. Tarik Skubal logró 12 ponches, su mejor marca de la temporada, y solo toleró una carrera en 7 1/3 entradas en la que podría haber sido su última salida como local con los Tigers en Detroit, lo que ayudó al equipo a imponerse por 2-1 a los Royals de Kansas City el viernes por la noche.

En medio de los rumores sobre un posible traspaso a medida que se acerca su condición de agente libre, el dos veces ganador consecutivo del premio Cy Young de la Liga Americana salió airoso de una situación complicada en la séptima entrada antes de abandonar el montículo entre la ovación de pie de los 40,638 espectadores que llenaban el estadio.

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Skubal volvió al montículo en la octava entrada con 89 lanzamientos, pero fue sustituido por Brenan Hanifee tras eliminar a Carter Jensen. Se retiró entre otra ovación, tras haber cedido cuatro hits y dos bases por bolas en su 61ra victoria con los Tigres.

After allowing one run over 7-1/3 innings with 12 strikeouts, Tarik Skubal walks off the mound at Comerica Park. pic.twitter.com/as1N6wOMEZ — Benson (@Miggysbat) July 25, 2026

Kenley Jansen lanzó la novena entrada y sumó su duodécimo salvamento, mientras que los Tigres (50-54) mejoraron su balance a 28-16 desde el 1 de junio. Les faltan cuatro victorias para alcanzar el 50% de victorias por primera vez desde el 4 de mayo.

Detroit anotó dos veces en la primera entrada ante el lanzador titular de los Royals, Beck Way (1-1), pero Noah Cameron respondió con siete entradas sin encajar ninguna carrera.

Way tuvo dificultades en la primera entrada, concediendo dos sencillos antes de golpear a Dillon Dingler y llenar las bases. Riley Greene bateó una bola alta hacia la izquierda, pero Isaac Collins se estiró por encima de la valla para evitar un grand slam. Colt Keith anotó en esa jugada, y Hao-Yu Lee puso el 2-0 con un sencillo impulsor.

Tarik Skubal on reports saying he likely won't be in Detroit next year:



"I wouldn’t believe any of those reports. It’s not what I’m saying."



(via @971theticketxyt) pic.twitter.com/mHSJCbzPnw — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔱𝔯𝔬𝔦𝔱 𝔗𝔦𝔪𝔢𝔰 📰 (@the_det_times) July 25, 2026

Los Royals colocaron a dos corredores en base al comienzo de la tercera entrada, y Tyler Tolbert los llevó a segunda y tercera con un toque. Sin embargo, Skubal eliminó por strikeout a Carter Jensen y a Lane Thomas para cerrar la entrada.

Skubal estuvo a punto de repetir la hazaña en la cuarta entrada, ponchando a Vinnie Pasquantino con un out y un corredor en tercera, pero Nick Loftin puso el 2-1 en el marcador con un doble impulsor hacia la izquierda.

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Un doble de Michael Massey con dos outs dejó a los Royals en segunda y tercera con dos outs en la séptima entrada, pero Tolbert fue eliminado con un fly, poniendo fin a la entrada.

A season-high 12 Ks for Tarik Skubal 😮‍💨



He ends the night one shy of 1,000 career strikeouts! pic.twitter.com/53alIm6OsL — MLB (@MLB) July 25, 2026

Salvador Pérez, a quien le falta un jonrón para batir el récord de la franquicia de George Brett (317), no pudo lograrlo en el 43.º aniversario del jonrón que Brett conectó en el «Pine Tar Game» contra los New York Yankees.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.