Vozinha, el arquero que causó sensación con Cabo Verde en el Mundial recién concluido, será nuevo jugador de Colo Colo, aseveró el viernes la empresa concesionaria que administra al conjunto chileno.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponden y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, aseguró el presidente de Blanco y Negro SA Aníbal Mosa, quien habló ante periodistas.

Mosa agregó que el guardameta de 40 años “reúne las condiciones para estar aquí en Colo Colo”. Reconoció también que la operación “tiene aditivos de marketing”, pero igualmente recalcó que Vozinha “viene de hacer un muy buen Mundial”.

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“También nos interesa que coloca a nuestro club en la órbita mundial”, reconoció.

El dirigente advirtió que se están afinando los últimos detalles. Sin embargo, aseguró tener la confirmación de los representantes del jugador para concretar la operación.

La noticia llegó minutos antes del comienzo del partido del viernes, en el que Colo Colo se medía con Deportes Limache.

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar Dias, atrajo la atención del mundo del fútbol el 15 de junio, con una destacada actuación en el empate de Cabo Verde 0-0 ante España, campeona de Europa y que el domingo se coronó campeona del Mundial. Fue el primer encuentro mundialista en la historia de Cabo Verde.

Posteriormente, Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay, una de las potencias sudamericanas, y 0-0 con Arabia Saudí. Se despidió en dieciseisavos de final, en un partido en que la selección caboverdiana llevó a la Argentina de Lionel Messi hasta el alargue.

Vozinha debutó profesionalmente a los 25 años con el Progresso de Angola. Desde entonces, ha pasado por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

Su último club fue el Chaves de la segunda liga portuguesa, donde atajó 2 años y se retiró con el pase en su poder.

El portero se incorporó a la selección en 2012. Contó que, en ocasiones, pensó en retirarse del equipo nacional, pero “continuó por este sueño” mundialista.

La palabra “vozinha” en portugués significa “abuelita”. El arquero contó que le pusieron el apodo unos chicos mayores que lo intimidaban en la cancha de fútbol y luego se reían cuando él se iba a casa llorando con sus abuelos.

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Años después, adoptó el apodo porque otra persona en su club también tenía el mismo nombre de pila, Josimar.

El guardameta quedó como una de las figuras más carismáticas del reciente Mundial, al punto que sus seguidores en Instagram se dispararon de alrededor de 50,000 a más de 2.4 millones pocas horas después del partido ante España.

En la actualidad, tiene 29.5 millones de seguidores. Vozinha es la segunda sensacion mundialista en mudarse a Sudamérica tras el torneo.

8 Fotos El onceno del país, con aproximadamente 530,000 habitantes, no logró avanzar a los octavos de final, pero obligó a Messi y a Argentina a irse a la prórroga.

La semana pasada, el defensa estelar neozelandés Tim Payne, de 32 años, fue presentado oficialmente por el club paraguayo Olimpia. Se espera que Payne, quien se hizo viral a raíz de los comentarios de un influencer de fútbol poco antes del Mundial, debute este fin de semana.

Nueva Zelanda quedó eliminada en la fase de grupos del torneo global.