El escenario quedó listo para la Serie Final 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa sellaron en la noche del viernes su clasificación al imponerse en seis juegos en sus respectivas series semifinales.

Ambas novenas se enfrentarán por el campeonato de Puerto Rico desde el 14 de agosto, en una serie pautada a un máximo de siete encuentros.

En el estadio Mariano “Niní” Meaux, los estelares zurdos Héctor Hernández y Luis Leroy Cruz se combinaron para conducir a Comerío a una victoria 8-2 sobre los Mulos, poniendo fin a las aspiraciones de Juncos de conquistar un segundo título consecutivo.

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¡LOS DOS JUEGOS TERMINARON A LA MISMA HORA! 😱



Comerío y Yabucoa sellaron su pase a la #SerieFinalBrava 2026 exactamente a la misma hora, 10:32 p.m. del viernes 24 de julio.



Y como si fuera poco, ambos juegos terminaron por la vía del ponche. pic.twitter.com/9A5ZbJhKXm — Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) July 25, 2026

Hernández, quien se mantiene invicto con marca de 9-0 en la postemporada y 12-1 este año, trabajó seis entradas en las que permitió tres hits y una carrera, además de ponchar a siete bateadores para apuntarse la victoria.

Cruz completó la labor con tres entradas de relevo, en las que ponchó a tres y se acreditó el salvamento.A la ofensiva, José Ortiz encabezó el ataque con tres carreras impulsadas, mientras Yadiel Rivera y Pedro Crespo anotaron dos veces cada uno.

La derrota fue para el zurdo Luis Cintrón, quien permitió dos carreras en cinco entradas.

Comerío puso fin a una espera de 23 años sin disputar una serie final. La última ocasión fue en 2003, temporada en la que conquistó el primer campeonato nacional de su historia.

En la otra semifinal, los Azucareros blanquearon 3-0 a los Gigantes en el estadio Roberto Clemente Walker, gracias a una dominante actuación del derecho Cristian González y del relevista juvenil Joan Román.

Christian González de Yabucoa realiza un lanzamiento en el partido del viernes. ( Doble A )

El encuentro permaneció sin anotaciones hasta la parte alta de la novena entrada, cuando Yabucoa fabricó sus tres carreras luego de dos outs.

Con dos retirados, Josnel Ortiz conectó sencillo y el dirigente de Carolina, Juan Mangual, llamó al relevista Héctor Quiñones para sustituir al zurdo Gerald Barrios. Quiñones golpeó al primer bateador que enfrentó y, posteriormente, Ortiz se robó la tercera base.

Acto seguido, Alexis Rodríguez Sepúlveda conectó un hit dentro del cuadro para impulsar la primera carrera del desafío. Luego, Christian Vázquez disparó un doblete productor de dos anotaciones para asegurar la clasificación de los Azucareros.

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Román se apuntó la victoria con 1.2 entradas en blanco, sin permitir hits y con dos ponches. González lanzó 7.1 episodios, permitió cinco imparables, ponchó a seis y salió sin decisión.

La derrota fue para Gerald Barrios, quien permitió una carrera, concedió cinco hits y ponchó a ocho bateadores.

Para Yabucoa, esta será su segunda aparición en una Serie Final en los últimos tres años. En 2024, los Azucareros fueron subcampeones al caer ante los Titanes de Florida.

Coincidencia de hora

Curiosamente, ambos encuentros concluyeron exactamente a las 10:32 p.m. y con el último out por la vía del ponche.

En Juncos, Luis Leroy Cruz retiró con ponche a Jonathan Oquendo, mientras que, en Carolina, Joan Román cerró la serie al dominar por la misma vía a Jorge “Kikito” Jiménez.