Filadelfia. La campaña de Joel Embiid en las redes sociales para traer a LeBron James a Filadelfia fue casi ingenua.

“@KingJames, hola, espero que estés pasando un buen día... ¿Te apetece venir a Filadelfia? Paz”, escribió Embiid.

Su habilidad para fichar jugadores fue impecable y James —cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de la historia— se unirá a Embiid en un sorprendente giro de los acontecimientos en los Philadelphia 76ers.

Vale, de acuerdo, solo han pasado 12 cortos años desde la entrada del 1 de julio de 2014.

Los 76ers esperan que James merezca la pena la espera y confían en que pueda ganar un campeonato de la NBA en Filadelfia, al igual que lo hizo en sus tres equipos anteriores: Cleveland, Miami y los Lakers de Los Ángeles.

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Los 76ers están acostumbrados a pensar a largo plazo. La franquicia no ha ganado un campeonato de la NBA desde 1983, cuando Julius Erving aún volaba por las canchas y un año antes de que naciera James.

Aunque, por supuesto, ya no es tan dominante como en su época dorada como MVP, LeBron James sigue siendo, bueno, LeBron James, y su incorporación debería impulsar a cualquier equipo estancado en la zona media de la NBA —como los Sixers— a luchar por los títulos.

Si lo sumamos a una plantilla que cuenta con el MVP de la liga, Embiid; los All-Stars Tyrese Maxey y Jaylen Brown; y la prometedora estrella de segundo año VJ Edgecombe, no es de extrañar que los Sixers subieran unos cuantos puestos el viernes en las apuestas y entraran en la lista de favoritos para el título de la NBA.

Pero no es mi favorito.

James vuelve a salir en busca de un anillo y su llegada, con un contrato de dos años por el salario mínimo para veteranos —unos 3,9 millones de dólares por temporada—, ha sacudido a los Sixers y ha puesto en alerta a la Conferencia Este —sí, incluso a los Knicks, actuales campeones de la NBA— ante la posibilidad de que, por fin, surja en Filadelfia un auténtico aspirante al título.

Los 76ers han sido los grandes ganadores de la pretemporada

Ahí vienen, ¿el equipo del año?

Los Sixers obtuvieron sobresalientes en todos los aspectos en su boletín de notas de verano, incluso antes de que James anunciara que ficharía por el equipo.

Los Sixers despidieron al presidente del equipo, Daryl Morey, y lo sustituyeron por Mike Gansey, un ejecutivo con una larga trayectoria en Cleveland, que se lanzó a por todas desde su primer mes en el cargo. Consiguió un traspaso sorprendente con Boston que les permitió fichar a Brown: el MVP de las Finales de la NBA de 2024, cinco veces All-Star y cuarto máximo anotador de la liga la temporada pasada.

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Cuesta creer que solo Embiid —que ha sufrido numerosas lesiones y ganó el oro olímpico junto a James— y Maxey hubieran bastado para convencer a James de que se fuera a Filadelfia.

¿Pero fichar a un crack como Brown?

Sin duda, Brown fue un factor decisivo en la decisión de James —la «última», según él mismo afirma— y ahora los Sixers cuentan con el que quizá sea el mejor quinteto titular de la NBA.

Vaya, menuda ganga.

Por supuesto, hay algunas salvedades.

James cumplirá 42 años en diciembre y sus piernas ya han acumulado muchas millas. James tuvo que lidiar con las lesiones la temporada pasada y solo disputó 60 partidos. Embiid nunca ha sido una apuesta segura, con solo 57 partidos disputados en total en las dos últimas temporadas, y los Sixers han visto pasar por sus filas a un gran número de estrellas fichadas en la última década —James Harden, Jimmy Butler, Paul George— y, aun así, no han logrado superar la segunda ronda desde 2001.

Solo hay un balón y hay mucho talento con la experiencia necesaria para hacerse con él.

Pero, con todo mi respeto hacia Wilt Chamberlain —mil disculpas—, James se convierte en el jugador más destacado que jamás haya vestido la camiseta de los 76ers.

No será el único que lleve el dorsal número 23: el viernes, Fanatics agotó sus existencias de camisetas con su nombre casi al instante.

También supone un gran triunfo para el director general Bob Myers, quien abogó abiertamente por que James fichara por Filadelfia en el podcast de su agente y que ganó cuatro campeonatos como directivo de los Golden State Warriors.

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El equilibrio de poder cambia en Oriente

Los Sixers terminaron la temporada tras caer por 4-0 en la segunda ronda ante Jalen Brunson, Josh Hart y los Knicks, campeones de la NBA.

Los Knicks siguen siendo el equipo a batir. Por su talento, por haberlo ganado todo y, al menos en la Conferencia Este, son los favoritos de las casas de apuestas para volver a llegar a las Finales de la NBA.

Los Knicks se han mantenido prácticamente sin cambios, mientras que otros aspirantes al título han realizado movimientos importantes.

A los Heat —oye, ¿cuándo es exactamente esa rueda de prensa?— les gustan sus perspectivas tras el traspaso con Milwaukee por Giannis Antetokounmpo. El dos veces MVP es el último de una larga lista de fichajes de superestrellas realizados desde que Pat Riley asumió el cargo de presidente del equipo en 1995.

Al igual que los Sixers antes de fichar a Brown, el Heat es un equipo con dos estrellas: Antetokounmpo y Bam Adebayo. Antetokounmpo, Adebayo y James habrían formado un nuevo “Big 3″, muy parecido al que James formó en Miami junto a Dwyane Wade y Chris Bosh cuando ganaron los títulos.

Toronto espera que se resuelva el traspaso, actualmente en suspenso, con los Los Angeles Clippers, lo que debería permitirles fichar a Kawhi Leonard. El traspaso está en suspenso a la espera del resultado de la investigación de la NBA para determinar si los Clippers eludieron las normas del tope salarial.

Es un mal día para Cleveland

A los Cavaliers les habría encantado una tercera temporada llena de momentos emotivos con James y que el mejor jugador de la historia de la franquicia acabara retirándose en Cleveland.

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En cambio, James dejó a los Cavaliers en la estacada, y ahora estos tienen que confiar en poder renovar al jugador de 36 años James Harden como parte de una plantilla en la que figuran Jarrett Allen, Evan Mobley y Donovan Mitchell.

Se prevé que terminen por detrás de los Knicks y los 76ers en la Conferencia Este.

No hay que olvidar que Detroit ganó 60 partidos la temporada pasada y quiere demostrar que su temprana eliminación de los play-offs fue uno de los problemas iniciales de un equipo aspirante al título.

El legado de LeBron

Mira, el legado de James ya está consolidado y ni siquiera un fracaso estrepitoso en Filadelfia va a cambiar la huella imborrable que ha dejado en este deporte, tanto en la cancha como en la taquilla.

Hay un hito importante que podría alcanzar si consigue que los Sixers recorran Broad Street en un desfile. Se convertiría en el primer jugador en ganar títulos de la NBA con cuatro equipos.

El entrenador de los Sixers, Nick Nurse, cumplió 59 años el viernes y no hay mejor regalo profesional que pudiera haber recibido que LeBron James.

Lo compré en un expositor de rebajas.

No te pierdas a LeBron en la noche inaugural en Nueva York. No te pierdas a LeBron en el partido de Navidad en Filadelfia. No te pierdas cómo LeBron mantiene por las nubes el precio de las entradas de los Sixers en el mercado secundario, incluso en las noches en las que Embiid no juega.

Prepárate para vivir una experiencia inolvidable en Filadelfia, donde la franquicia quiere volver a alcanzar las cotas más altas, tal y como lo hizo con el Dr. J.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.