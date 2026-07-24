Washington. El presidente Donald Trump agasajó a Shohei Ohtani, a Freddie Freeman y al resto de los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial, el jueves en la Casa Blanca, donde calificó al equipo como “una de las grandes marcas del mundo” durante un acto celebrado en el Rosedal para celebrar su segundo título en otros tantos años.

Trump afirmó que los Dodgers vencieron por un estrecho margen a los Blue Jays de Toronto en el séptimo partido el pasado noviembre y que eso puso el broche de oro a “una serie tremenda”. Señaló que le sorprendió descubrir que los Dodgers nunca antes habían ganado títulos consecutivos, pero también especuló sobre la posibilidad de un tercer título seguido.

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“Me emociona decir: bienvenidos de nuevo a la Casa Blanca”, afirmó. “Y quizá vuelva a verlos el año que viene”.

The back-to-back World Series champion Los Angeles Dodgers present President Trump with a championship ring and World Series jersey! ⚾️🇺🇸 pic.twitter.com/Ab8tto6S0a — The White House (@WhiteHouse) July 23, 2026

Trump agasajó al equipo en el Salón Este de la Casa Blanca en abril de 2025 para celebrar su victoria en la Serie Mundial de 2024 frente a los Yankees de Nueva York. Antes del acto más reciente, afirmó que lo que más le ilusionaba era conocer a Ohtani, a quien comparó ampliamente con el legendario Babe Ruth, llegando incluso a decir que la estrella de los Dodgers era posiblemente el mejor bateador y lanzador del béisbol.

“Es realmente una gran marca; cuando se habla de una marca, es una de las grandes marcas de cualquier parte del mundo”, dijo Trump sobre los Dodgers.

El presidente habló frente a una mesa en la que había dos trofeos de la Serie Mundial y una camiseta de Trump con el número 47, que le regaló el equipo.

Los Dodgers también le regalaron a Trump lo que parecía una réplica de un anillo de la Serie Mundial. Eso llevó a Trump a exclamar: “¡Guau! ¿Tengo que declararlo? No quiero declararlo", antes de guardarse el anillo en el bolsillo interior de la chaqueta.

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Los asistentes al evento llevaban gorras azules de los Dodgers para protegerse del sol radiante, y una banda interpretó una versión instrumental con toques de jazz de «I Love LA», de Randy Newman, antes de que Trump subiera al escenario.

Trump describió el épico tercer partido de la Serie Mundial del año pasado, en el que los Dodgers ganaron por 6-5 en 18 entradas. Trump dijo que se quedó despierto hasta alrededor de las 3 de la madrugada para verlo, y señaló que «fue un partido largo, pero increíble».

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“Pensé que era un partido que iban a perder unas cuatro o cinco veces, y al final ganaron”, dijo. “La suerte también está bien, ¿no?“.

El entrenador de los Dodgers, Dave Roberts, se mostró de acuerdo: «La suerte está bien».

“Pero con talento se consigue mucha suerte”, continuó Trump.

El presidente dijo que había hablado brevemente con Roberts antes del acto y se había enterado de que su equipo tiene actualmente el mejor récord del béisbol, y señaló: «He estado un poco ocupado con Irán y algunas otras cosas».

Esa fue la única referencia que hizo durante el acto a los combates en Oriente Medio, que se han recrudecido en ambos bandos en los últimos días.

Roberts también intervino brevemente y dijo: “Vamos a por el tercer título consecutivo”.

Los equipos campeones de béisbol han acudido a la Casa Blanca desde 1869, cuando el presidente Ulysses S. Grant recibió a los Cincinnati Red Stockings. Fueron el primer equipo totalmente profesional en visitar la Casa Blanca y terminaron invictos aquella temporada, aunque la Serie Mundial no se estableció en su formato actual hasta 1903.

Las visitas de equipos deportivos a Trump en la Casa Blanca han sido, en ocasiones, motivo de polémica desde su primer mandato. Entre ellas destaca la de 2018, cuando el presidente retiró una invitación a los Eagles de Filadelfia, campeones de la Super Bowl, después de que muchos jugadores dieran a entender que podrían no acudir a ese evento.

En esta ocasión, el jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts, no asistió al acto del jueves en el Jardín de las Rosas, aunque sí acudió a la visita de 2025. Dijo que prefiere pasar con su familia los días libres que tiene programados el equipo.

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Los Dodgers barajaron inicialmente la posibilidad de visitar la Casa Blanca en abril, durante una serie contra los Nacionales de Washington, pero un calendario apretado al inicio de la temporada se lo impidió. En su lugar, se encuentran en la capital del país durante el día libre entre una serie recién concluida contra los Filis de Filadelfia y el partido inaugural del viernes contra los Mets de Nueva York en Queens.

La Casa Blanca ha cambiado desde la última visita de los Dodgers

Desde el año pasado, Trump ha remodelado el Rosedal y ha añadido una zona de patio que recuerda a su club Mar-a-Lago en Florida. En el acto del jueves en honor a los Dodgers, hizo referencia al «Paseo de la Fama» instalado en la columnata, que cuenta con placas de presidentes anteriores junto con insultos partidistas contra Joe Biden y otros demócratas.

“Podría colgar en la pared a algunos de los grandes jugadores de los Dodgers”, bromeó Trump. “Pero pensé que quizá sería más apropiado que colgáramos a los presidentes”.

Trump, aficionado al béisbol y neoyorquino de nacimiento, lleva años estrechamente vinculado a los Yankees de Nueva York, cuyo difunto propietario, George Steinbrenner, era un amigo íntimo suyo. Trump mencionó a Steinbrenner el jueves, al decir: “Él haría cualquier cosa por ganar”, antes de decirles a los propietarios del equipo de los Dodgers: “Pero ustedes están haciendo lo mismo”.

El presidente no siempre se muestra tan elogioso con los equipos. El miércoles, durante un mitin en Georgia, elogió a la directiva de los Bravos de Atlanta, el equipo local, y arremetió contra los Mets por su altísima nómina y su balance negativo.

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Durante ese acto, Trump estuvo acompañado en el escenario por el exentrenador de los Bravos, Brian Snitker, y por Mike Plant, presidente y director ejecutivo de la Braves Development Company.

“Ya sabéis, los Mets tienen la plantilla mejor pagada del béisbol y pierden siempre”, dijo Trump entonces. “Y yo digo: quizá podamos fichar a este tipo”.

“Hay equipos así, que nunca bajan de categoría”, afirmó Trump. “Luego hay otros equipos que dicen: “Estamos reconstruyendo”. Llevan años reconstruyendo. No quiero mencionar equipos porque conozco a todos los propietarios. Todos son amigos míos".

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Esta noticia se ha corregido para indicar que el séptimo tuvo lugar el pasado noviembre, y no el pasado octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.