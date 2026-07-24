Santo Domingo. En un duelo que se decidió en los últimos segundos, ante un público eufórico y en medio de conatos de pelea tanto en la piscina como en las gradas, Puerto Rico derrotó este viernes a Cuba para asegurar su pase a la final del torneo masculino de polo acuático de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y quedar a una victoria de revalidar el título regional.

La selección nacional enfrentará el sábado a Colombia, que previamente derrotó a México por 16-11, en un partido programado para las 6:30 p.m.

El conjunto puertorriqueño llegó invicto a las semifinales tras ganar sus tres compromisos de la fase de grupos y vencer 28-3 a República Dominicana en los cuartos de final.

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Puerto Rico arrancó con fuerza y se adjudicó el primer periodo por 5-2. Sin embargo, Cuba respondió en el segundo parcial con un avance de 4-1 para igualar el marcador a seis goles al descanso.

La intensidad se mantuvo en el tercer periodo, que concluyó con ventaja de 11-10 para los boricuas.

En el último parcial, con el marcador empatado a 12 y apenas segundos por jugarse, Alan Bayó anotó el gol que dio la victoria a Puerto Rico. La acción fue revisada para determinar si el disparo se había realizado antes de que expirara el tiempo reglamentario. Tras la revisión, los oficiales validaron la anotación y desataron la celebración del conjunto puertorriqueño.

En medio de la euforia, se produjeron intercambios verbales y algunos empujones entre jugadores y aficionados de ambos equipos, incidentes que fueron controlados rápidamente por otras personas presentes en el escenario.

Por su parte, la selección femenina enfrentará a Colombia este sábado, desde las 8:00 a.m., en una de las semifinales del torneo. El equipo avanzó tras finalizar la ronda preliminar con marca de 4-1, con su única derrota ante México.