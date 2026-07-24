Manchester, Inglaterra. El centrocampista Rodri Hernández se someterá a una operación de espalda la próxima semana, según ha confirmado el entrenador del Manchester City, Enzo Maresca.

Rodri, que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en 2024, tuvo que afrontar una temporada marcada por las lesiones antes de alzarse con el título con España en el Mundial.

Maresca no precisó cuánto tiempo tardará en recuperarse de este último contratiempo, pero confirmó que quiere que el ganador del Balón de Oro de 2024 se quede en el club, en medio de las especulaciones sobre su futuro.

“Alrededor de un gran jugador siempre hay especulaciones, así que no me preocupa. Creo que es normal también porque ganaron el Mundial”, dijo Maresca. “Fue uno de los mejores jugadores y creo que cualquier entrenador querría tener a Rodri porque es un jugador de primer nivel. Pero ahora (tiene) la operación, creo que el lunes, y necesita unas vacaciones. Necesita descansar, necesita recuperarse y luego volverá aquí con nosotros”.

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Maresca habló durante su presentación como entrenador del City después de que el emblemático Pep Guardiola dejara el cargo al final de la temporada pasada.

El italiano, que anteriormente formó parte del cuerpo técnico de Guardiola, afirmó que se sentía como si hubiera vuelto a casa tras sus etapas en el Leicester y el Chelsea. Asumió el reto de seguir los pasos de uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

En una etapa de éxitos sin precedentes, Guardiola ganó 17 trofeos importantes con el City, entre ellos seis títulos de la Premier League y la primera Liga de Campeones del club en 2023.

Ha ganado 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador, incluidos los conseguidos con el Barcelona y el Bayern de Múnich.

“Antes que nada quiero decir que es un privilegio, porque el hecho de que el club haya decidido apostar por mí significa que para mí es un privilegio”, afirmó. “He dicho muchas veces que considero a Pep probablemente el mejor entrenador del mundo en los últimos 20-25 años, pero, de nuevo, es un reto. Es bonito. Es un privilegio”.

Maresca, de 46 años, se encuentra en su tercera etapa en el City, donde fue entrenador de la cantera en la temporada 2020-21 y, posteriormente, asistente de Guardiola en la 2022-23. Ese fue el año en que el equipo ganó el triplete: la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra.

“Probablemente, la razón por la que el club se ha decantado por mí es porque ven algunos puntos en común con el entrenador anterior: siempre intentamos ser agresivos con el balón, controlar el partido e intentar ser quienes imponemos nuestro juego”, señaló. “Y tratar de conseguir lo más importante en el fútbol, que es ganar partidos al final”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.