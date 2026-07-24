Santo Domingo. Puerto Rico podría conquistar el sábado su primera medalla de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y el Equipo Nacional masculino de polo acuático será el encargado de colocar esa posibilidad para la delegación boricua.

La selección masculina enfrentará este viernes a Cuba en una de las semifinales del torneo a las 3:30 p.m. Una victoria garantiza, como mínimo, la medalla de plata, junto con el pase a la final del sábado, pautada para las 6:30 p.m.

Si los boricuas caen, aún tendrán la oportunidad de subir al podio cuando disputen el partido por la presea de bronce el sábado, a las 5:00 p.m.

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Los puertorriqueños llegan con confianza a la semifinal tras superar a los cubanos por marcador de 18-12 durante la fase preliminar. El seleccionado jugó para marca de 3-0 en la fase de grupos terminando como líder del Grupo B.

Mientras tanto, el equipo femenino de polo acuático también continuará su camino el sábado cuando disputen la semifinal frente a Colombia a las 8:00 a.m. Cerraron la fase de grupos con marca de 4-1 en el segundo lugar tras vencer este viernes por 16-6 a Venezuela.

La agenda del viernes también marcará el comienzo del torneo de tenis individual, que se jugará a eliminación sencilla. Puerto Rico estará representado en esta categoría por Daniella O’Neill, Lauren Kettlewell, Yannik Álvarez, Leonardo Vega y Marko Mesarovik. Con excepción de Mesarovik, los otros tres harán su debut en una justa regional. El sábado arrancará la categoría doble, en el que se uniría la debutante boricua Natalia Pérez.

Álvarez, de apenas 17 años, llega como la principal promesa del tenis puertorriqueño. El juvenil protagonizó un ascenso meteórico al pasar del puesto 915 del ranking mundial juvenil en 2023 a la posición número 13.

El equipo masculino avanza a las semifinales tras finalizar invicto (3-0) en el Grupo B. (Copur) ( Suministrada )

Asimismo, este viernes inicia la competencia de tiro con arco, una disciplina que, según el Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), contará con un nivel de élite en ambas ramas.

La competencia reunirá a la mexicana Andrea Becerra, número uno del mundo en arco compuesto, y a la colombiana Alejandra Usquiano, tercera del escalafón mundial. Asimismo, al mexicano Matías Grande, número tres del mundo en compuesto.

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La mejor representante puertorriqueña será Paula Ramírez, ubicada en el puesto 47 del ranking global.

La actividad deportiva aumentará considerablemente el sábado con el inicio de otras 10 disciplinas para Puerto Rico: ajedrez, baloncesto femenino Sub-20, ciclismo de ruta, golf, judo, remo, surf, taekwondo, voleibol masculino y voleibol de playa, donde la dupla femenina de Allanis Navas y María González comenzará la defensa de la medalla de oro conquistada en San Salvador 2023.

La delegación boricua seguirá ampliando su participación el domingo, cuando entren en acción el baloncesto masculino con la selección Sub-20, la gimnasia rítmica y el hockey sobre césped femenino, mientras continúan las competencias en el resto de las disciplinas que ya comenzaron.