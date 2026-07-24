Lewis Hamilton tiene la oportunidad de aumentar la presión sobre Kimi Antonelli y Mercedes ahora que la lucha por el título de Fórmula 1 llega a Hungría, y el viernes se observaron señales prometedoras, ya que Ferrari pareció tener buen ritmo en los entrenamientos.

Hamilton ha ganado ocho veces el Gran Premio de Hungría, lo que lo convierte en la prueba en la que más éxitos ha cosechado, aparte de su Gran Premio de casa, el de Gran Bretaña. Es un circuito en el que suele marcar la diferencia la habilidad en las curvas, y no la potencia bruta, lo que podría favorecer a su Ferrari.

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“Creo que tenemos un coche capaz de competir. Mercedes sigue siendo el rival a batir, y no será fácil vencerles este fin de semana, pero sí creo que hemos logrado pequeños avances. Espero que podamos plantarles cara este fin de semana”, declaró Hamilton el jueves.

FP1 CLASSIFICATION



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Leclerc lidera la sesión de entrenamientos

Sin duda, eso es lo que pareció en la primera sesión de entrenamientos del viernes, en la que Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, marcó el mejor tiempo con casi medio segundo de ventaja sobre Max Verstappen, de Red Bull, mientras que Hamilton quedó en tercera posición, muy cerca de ellos.

George Russell fue el quinto más rápido con Mercedes, mientras que Antonelli tuvo que quedarse fuera de la sesión, ya que el equipo estaba cumpliendo con su cuota de sesiones de entrenamientos para pilotos no titulares. El piloto de reserva Fred Vesti quedó séptimo.

Aston Martin, que atraviesa una mala racha, logró algunos avances con un monoplaza mejorado: Fernando Alonso se clasificó en 13.ª posición, pero un fallo en la suspensión provocó que su compañero de equipo, Lance Stroll, hiciera un trompo descontrolado y se tuviera que sacar la bandera roja.

Es la última carrera antes del parón anual de mitad de temporada de la F1, y la próxima carrera no se disputará hasta el Gran Premio de los Países Bajos, el 23 de agosto.

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Un piloto de Mercedes va en cabeza, el otro está bajo presión

“Aún queda mucho trabajo por hacer, aún nos espera una dura batalla en la segunda mitad de la temporada, pero estoy más concentrado que nunca y creo firmemente que podemos dar la batalla”, afirmó Hamilton.

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Tras una última carrera que terminó con celebraciones por parte de una de las estrellas de Mercedes y resentimiento por parte de la otra, esta semana en Hungría se pondrá a prueba si el mejor equipo de Fórmula 1 es capaz de mantenerse unido.

Antonelli estuvo a punto de duplicar su ventaja a 45 puntos sobre Hamilton y a 50 sobre su compañero de equipo George Russell, gracias a su victoria en Bélgica la semana pasada, después de que Hamilton hiciera salir de pista a Russell en la primera vuelta.

Russell descargó su frustración en un mensaje de radio plagado de palabrotas en el que preguntaba a Mercedes por qué había perdido velocidad de repente y se había quedado rezagado respecto a Hamilton, lo que le obligó a realizar un adelantamiento arriesgado.

Russell ha señalado que la pérdida de velocidad se debió a un “error de software” que el equipo cree haber solucionado ya.

Hungría tendrá menos problemas con el software

Tras una carrera en la que unos misteriosos problemas de software tuvieron un papel desmesurado, cabe esperar que la de Hungría sea una carrera más convencional, aunque quizá no tan emocionante.

Es un trazado lento y sinuoso, con muchos puntos en los que los coches pueden recuperar energía eléctrica al frenar.

Bélgica fue todo lo contrario, con largas rectas que dejaban a los coches sin batería y acentuaban las más mínimas diferencias en cómo y cuándo se activa la energía eléctrica.

Los pilotos no controlan directamente la cantidad de energía eléctrica que consumen, y Bélgica puso de manifiesto hasta qué punto están a merced de los algoritmos que controlan cómo se distribuye la energía en distintos puntos del circuito.

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Cuando se le preguntó si a veces se sentía como un mero espectador, Oscar Piastri, de McLaren, respondió: “A veces, sí. De nuevo, en un circuito como Spa o como Silverstone, la situación va a ser peor”.

Añadió: “En este caso, la verdad es que no espero que haya muchos problemas con ese tipo de cosas, porque las rectas son mucho más cortas, así que, aunque haya diferencias, deberían ser mucho menores. Pero el principio de conducir un coche de carreras que pierde, en la práctica, la mitad de su potencia antes de llegar al final de la recta es algo que a veces cuesta entender”.

Budapest ha acogido tradicionalmente carreras de tipo “procesión”, con pocos puntos evidentes para adelantar. La carrera del domingo pondrá a prueba si los monoplazas con especificaciones de 2026 y sus adelantamientos potenciados por la batería pueden dar vida a una carrera que suele resultar aburrida.

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AP, automovilismo: https://apnews.com/hub/auto-racing