Las Vegas. Un grupo inversor del que forma parte Mark Cuban, antiguo propietario de los Dallas Mavericks de la NBA, ha adquirido una participación minoritaria en los Athletics con vistas a su traslado a Las Vegas en 2028.

El comunicado emitido el jueves por Harbinger Sports Group no especificaba qué porcentaje de los Athletics había adquirido. Cuban, que sigue teniendo una participación minoritaria en los Mavericks, es el socio general y presidente del grupo con sede en Atlanta. Rashaun Williams, propietario minoritario de los Atlanta Falcons, es el fundador y director de inversiones.

El cofundador y director ejecutivo, Steve Cannon, es vicepresidente de AMB Sports and Entertainment, la empresa que gestiona el Mercedes-Benz Stadium y a los Falcons. El socio director, Jonathan Mariner, es el antiguo director financiero de la Major League Baseball.

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Harbinger Sports Partners, a private equity firm led by billionaire Mark Cuban, has purchased a minority ownership stake in the A’s. #vegas #athletics #mlb pic.twitter.com/OLyRtm0ZWN — Mick Akers (@mickakers) July 23, 2026

“Somos inversores minoritarios que queremos que nuestros inversores ganen mucho dinero”, afirmó Cuban.

John Fisher es el propietario mayoritario de los A’s y está supervisando la construcción de un estadio cubierto, con un coste de 2,000 millones de dólares y un aforo de 33,000 espectadores, en el Strip de Las Vegas.

“Nos complace enormemente dar la bienvenida a Harbinger Sports Partners como inversor de los Athletics”, ha declarado el equipo en un comunicado. “La experiencia de sus directivos en los ámbitos del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento, unida a su visión a largo plazo, los convierte en una valiosa incorporación a nuestro grupo de propietarios mientras trabajamos para construir el futuro de la franquicia en Las Vegas”.

Según su comunicado de prensa, esta es la primera inversión de Harbinger, que ha recaudado más de 460 millones de dólares en menos de seis meses. La inversión en los A’s forma parte de “una estrategia a largo plazo centrada en el mercado deportivo de Las Vegas”, ha afirmado el grupo.

“Las Vegas representa una de las mayores oportunidades de inversión en el ámbito deportivo de nuestra generación”, afirmó Williams en un comunicado. “No estamos invirtiendo simplemente en una franquicia de béisbol. Estamos invirtiendo en una ciudad que ha cambiado radicalmente la economía del deporte profesional”.

La empresa destacó el éxito de los deportes profesionales en Las Vegas, señalando el aumento del valor de mercado de los Raiders de la NFL y los Golden Knights de la NHL desde que comenzaron a jugar en la ciudad, y afirmó que espera que los A’s experimenten un impulso similar. Los Raiders se trasladaron desde Oakland en 2020 y los Golden Knights, un equipo de expansión, comenzaron su andadura en 2017.

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“Nuestra convicción es sencilla”, afirmó Williams. “La próxima década en el ámbito de la propiedad de equipos deportivos será muy diferente a la anterior. Creemos que Las Vegas estará en el centro de esa transformación, y Harbinger pretende ser una de las empresas que contribuyan a dar forma a su futuro”.

Los A’s están disputando la segunda de las tres temporadas previstas en un estadio de las ligas menores situado en West Sacramento, California.

Los responsables del club han afirmado que el estadio de béisbol de Las Vegas va por buen camino para inaugurarse a tiempo para la temporada de 2028. El estadio ya se está convirtiendo en parte del paisaje urbano de la ciudad, y actualmente se están llevando a cabo obras en la grada superior.

“Como persona que ayudó a liderar el desarrollo del Mercedes-Benz Stadium, me impresionó muchísimo la visión de los Athletics”, afirmó Cannon en un comunicado. “El nuevo estadio será más que un simple estadio de béisbol. Se convertirá en un recinto de ocio durante todo el año y en otro lugar emblemático del Strip de Las Vegas”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.