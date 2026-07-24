Spottrup, Dinamarca. Armados con espadas, hachas y escudos, competidores de 30 países se enfrentan en los terrenos de una fortaleza danesa en una versión moderna de una batalla a la antigua usanza.

El campeonato mundial anual de la Federación Internacional de Combate Medieval ha comenzado con fuerza esta semana en el norte de Dinamarca. Celebrado por primera vez en España en 2014, en él participan competidores ataviados con armaduras que luchan con armas medievales del siglo XIV.

Pero también se trata de un deporte de combate moderno con normas de seguridad y convenciones deportivas.

🔴 Historical armoured combat championship draws 200+ reenactors to Danish castle



The IMCF World Championship convened at Spøttrup Castle in northern Jutland for a four-day event featuring full-contact bouts with blunted weapons under modern safety standards. Competitors from… pic.twitter.com/YifCMiGxLl — NewsTongue (@NewsTongueX) July 24, 2026

Una mezcla de técnicas históricas y modernas

“Se inspira en la historia”, afirmó Kamila Studencka, portavoz de la federación de combate. “Es una mezcla de técnicas modernas e históricas. Es una disciplina a medio camino entre los deportes de combate puros y la esgrima”.

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Y aunque las espadas y las hachas no están afiladas, las batallas distan mucho de ser simples recreaciones inofensivas. Studencka afirmó que a algunos competidores les atrae “la violencia”, mientras que otros prefieren los aspectos técnicos de los duelos cara a cara.

“A algunas personas les gusta el espíritu de equipo y formar parte de un grupo… sentir que forman parte de algo más grande", añadió.

⚔️ The IMCF World Championship 2026 is coming to Denmark! 🏰



From 23–26 July 2026, Spøttrup Castle will host the IMCF World Championship 2026, bringing together the world's best medieval combat athletes for four days of intense competition.



Medieval combat is a full-contact… pic.twitter.com/fYJZslcjxs — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) July 23, 2026

El campeonato de este año se celebra a la sombra del castillo de Spøttrup, una imponente fortaleza danesa cuya construcción finalizó hacia 1520.

El evento ha atraído a luchadores de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China y Brasil.

El competidor brasileño Rodrigo Sinckevicius, que viajó con un equipo de ocho personas desde São Paulo, afirmó que ya había competido anteriormente en jiu-jitsu y otras artes marciales mixtas, pero que cuando vio por primera vez este tipo de combate medieval, “no se lo podía creer”.

“La gente cayéndose y agarrándose, y el sonido del acero al romperse… Es algo que no se puede simular", añadió este hombre de 33 años, que trabaja en el departamento de ventas de su ciudad natal.

Un competidor descansa al cierre de uno de los combates. ( James Brooks )

Duelos y pruebas por equipos

En este campeonato de cuatro días, que comenzó el jueves, los competidores se enfrentan en “duelos” uno contra uno que constan de dos asaltos de un minuto cada uno. Los rivales quedan eliminados tras caer al suelo tres veces o cuando se rinden. Si no ocurre ninguna de estas dos cosas, los árbitros declaran un ganador en función de los puntos obtenidos.

También hay competiciones caóticas por equipos, conocidas como “Buhurt”, en las que participan hasta 10 competidores por cada bando.

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Martin Gill, de Milton Keynes (Inglaterra), afirmó que se unió al proyecto inicialmente “para darle a alguien un hachazo en la cara”.

“Esto tenía ese atractivo tan particular que la gente estaba dispuesta a acercarse de mutuo acuerdo y decir: ‘Puedes darme en la cara con el hacha, tan fuerte como puedas’”, explicó este ingeniero geotécnico de 37 años.

El deporte consiste en una mezcla de técnicas modernas e históricas. Es una disciplina a medio camino entre los deportes de combate puros y la esgrima. ( James Brooks )

La IMCF afirma que los luchadores llevan debajo de la armadura prendas acolchadas y gruesas que absorben los golpes para distribuir la fuerza del impacto, y que los combates están estrictamente controlados por árbitros cualificados que velan por el cumplimiento de las reglas de combate. Según la organización, las tasas generales de lesiones son comparables a las de las artes marciales de contacto completo más habituales.

Gill afirmó que casi todo lo que llevan puesto los competidores, incluida su armadura de 30 kilogramos (66 libras), se ajusta a la realidad histórica. Algunos atuendos y técnicas de combate se basan en los escritos del caballero italiano del siglo XIV Fiore Dei Liberi y del maestro de esgrima alemán Johannes Liechtenauer.

“Seguimos los manuscritos lo mejor que podemos”, afirmó Gill. “Todas son técnicas legítimas extraídas de todos sus escritos a lo largo del siglo XIV”.

Dos luchadores se enfrentan durante el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Combate Medieval en el castillo de Spottrup, en Spottrup (Dinamarca), el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/James Brooks)

Un deporte en auge

Casi 600 luchadores participan en el campeonato de esta semana. Este deporte, una atrevida combinación de artes marciales mixtas, esgrima y recreación histórica, no deja de ganar popularidad.

El participante Alex King, un especialista en delitos financieros de 37 años de Shoreview (Minnesota), afirmó que, cuando empezó hace tres años, su equipo local contaba con unos diez miembros. Ahora hay más de 50.

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“En Estados Unidos, sin duda está en auge, y los vídeos cortos que se ven ahora ponen de relieve este deporte”, afirmó King. “Mucha gente ha empezado a interesarse por él”.

“El último gran evento celebrado en Estados Unidos contó con la participación de más de 40 equipos”, añadió.

Un combatiente de Italia aguada para salir a su batalla. ( James Brooks )

Los hombres y las mujeres compiten en pruebas separadas. Miisa Kaivos, una camarera de 27 años de Helsinki (Finlandia), afirmó que la vertiente femenina de este deporte también está “creciendo de forma espectacular en todo el mundo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.