Filadelfia. LeBron James se decidió por los 76ers de Filadelfia.

James hizo el anuncio en redes sociales el viernes y manifestó que será su “última decisión”, además de que llega después de que considerara seriamente el retiro.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los 76ers de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez”, expresó James.

El astro de 41 años escribió que se sintió “acabado” cuando concluyó su 23ra temporada en la NBA la última con los Lakers de Los Ángeles.

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“Estaba bastante seguro de que jugué mi último partido”, manifestó James. “Fui sincero en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y aún tengo más para dar”.

James está listo para firmar un contrato modesto de 8 millones de dólares por dos años con los Sixers, según ESPN. La temporada pasada ganó casi 53 millones de dólares.

“No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme”, señaló James. “Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme al máximo. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”.

James se suma a un equipo de los 76ers que no conquista un campeonato de la NBA desde 1983 y que no ha superado la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001. Llega a un equipo que debería presumir uno de las mejores quintetos titulares de la NBA, que incluye a los también All-Stars Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, adquirido en un sorprendente acuerdo de la temporada baja con los Celtics.