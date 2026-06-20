Arlington, Texas. Solo había dos árbitros en el campo en la parte alta de la primera entrada cuando los Padres de San Diego y los Rangers de Texas comenzaron su partido el viernes por la noche.

Debido a problemas con el viaje, Emil Jiménez y John Bacon fueron los únicos árbitros que llegaron al Globe Life Field, en Texas, para el primer lanzamiento. Gabe Morales y Mike Muchlinski llegaron y se unieron a ellos en el campo a mitad de la primera entrada.

Al disponer solo de la mitad del número habitual de árbitros al inicio del partido, se concedió a ambos equipos una apelación adicional de repetición para el primer encuentro de la serie. Por lo general, los entrenadores comienzan cada partido con una apelación y la conservan si se revoca la decisión impugnada.

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Jiménez, que tenía previsto trabajar en la segunda base, se situó detrás del plato para señalar las bolas y los strikes. Bacon se quedó solo en el campo en la parte alta de la primera entrada y expulsó al entrenador de banquillo de los Rangers, Luis Ureta, por protestar después de que San Diego anotara cinco carreras ante Jacob deGrom.

Jiménez, Morales y Muchlinski habían trabajado con Doug Eddings en un partido disputado en el Yankee Stadium la noche del jueves, cuando los White Sox de Chicago vencieron a Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.