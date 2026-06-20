Sucedió anoche: Un juego de Grandes Ligas oficiado en su apertura al estilo de las Pequeñas Ligas
Debido al retraso de viajes aéreos, el partido contó con solo dos árbitros cuando se cantó el “Playball”.
PUBLICIDAD
Arlington, Texas. Solo había dos árbitros en el campo en la parte alta de la primera entrada cuando los Padres de San Diego y los Rangers de Texas comenzaron su partido el viernes por la noche.
Debido a problemas con el viaje, Emil Jiménez y John Bacon fueron los únicos árbitros que llegaron al Globe Life Field, en Texas, para el primer lanzamiento. Gabe Morales y Mike Muchlinski llegaron y se unieron a ellos en el campo a mitad de la primera entrada.
Al disponer solo de la mitad del número habitual de árbitros al inicio del partido, se concedió a ambos equipos una apelación adicional de repetición para el primer encuentro de la serie. Por lo general, los entrenadores comienzan cada partido con una apelación y la conservan si se revoca la decisión impugnada.
Relacionadas
Jiménez, que tenía previsto trabajar en la segunda base, se situó detrás del plato para señalar las bolas y los strikes. Bacon se quedó solo en el campo en la parte alta de la primera entrada y expulsó al entrenador de banquillo de los Rangers, Luis Ureta, por protestar después de que San Diego anotara cinco carreras ante Jacob deGrom.
Jiménez, Morales y Muchlinski habían trabajado con Doug Eddings en un partido disputado en el Yankee Stadium la noche del jueves, cuando los White Sox de Chicago vencieron a Nueva York.
___
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.