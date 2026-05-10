La postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A arrancará el viernes con el inicio de las semifinales de sección en las ocho regiones del torneo.

Las series, pactadas a un máximo de cinco juegos, definirán los equipos que adelantarán a disputar los campeonatos seccionales en busca del título nacional.

En la sección Noroeste, la atención estará centrada en los Patrulleros de San Sebastián, quienes firmaron una histórica temporada regular con foja de 19-1. Se convirtieron en el primer equipo en alcanzar esa marca en una campaña de 20 partidos.

Los Patrulleros enfrentarán a los Fundadores de Añasco tras liderar la ofensiva de su sección con promedio colectivo de .318.

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El bateo de San Sebastián fue encabezado por César Morillo, quien registró promedio de .452 con 33 imparables. Por su parte, Anthony Borrero comandó un cuerpo monticular que terminó con efectividad de 1.56 al registrar ERA de 0.74 en 36.1 entradas.

Añasco, por su parte, cerró la regular con promedio ofensivo de .290 y efectividad de 4.84.

En la otra semifinal del Noroeste, se enfrentarán los Libertadores de Hormigueros (14-6) y los Tiburones de Aguadilla (12-8).

Este

En la sección Este, los Artesanos de Las Piedras, con la segunda mejor marca del año con 18-2, chocarán con los Guerrilleros de Río Grande (9-11).

Las Piedras bateó para .315 en la fase regular con Santis Sánchez como rey ofensivo con promedio de .405, 28 indiscutibles y 21 carreras impulsadas. Antonio “AJ” Jiménez, también de los Artesanos, fue el líder de cuadrangulares con seis.

El pitcheo de los Artesanos también fue una de sus fortalezas con efectividad colectiva de 2.31. Derickmael Cuadrado lanzó para ERA perfecta en 16.1 entradas. Le siguió Adalberto Flores (2.60) y Miguel Mejías (1.94).

Río Grande intentará sorprender pese a cerrar con promedio ofensivo de .261 y efectividad de 4.53.

En la semifinal B del Este, los Cariduros de Fajardo (13-7) chocarán contra los campeones defensores Mulos de Juncos, que pasaron terceros con marca de 13-9.

Fajardo bateó .307, encabezado por Abdiel Guadalupe (.408), y mostró una sólida rotación con Jean Félix Ortega (1.94) y Efraín Nieves (1.61). Ortgea, de hecho, sumó este año su victoria número 94 de su carrera.

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Juncos, aunque ofensivamente bateó .257, contará con Jan Rivera (.393) y el brazo de Luis Cintrón, quien tuvo ERA de 2.31 en 58.1 episodios.

Norte

Los Arenosos de Camuy (13-7) medirán fuerzas con los Titanes de Florida (10-10) en la serie A. Camuy sumó .302 de promedio durante la regular, liderados por Edgardo Rivera (.400).

Florida llegará con una mejor efectividad colectiva de 3.63, frente al 4.53 de los Arenosos.

La otra serie tendrá a los Tigres de Hatillo (12-8) contra los Atenienses de Manatí (11-9).

Manatí regresó a la postemporada tras quedar eliminado la pasada campaña, cuando registró el peor récord de la liga, empatado con los Halcones de Gurabo, con 2-18.

Central

La Central presentará a los Toritos de Cayey (16-4) frente a los Bravos de Cidra (9-12), quienes aseguraron el último boleto clasificatorio al vencer a los Próceres de Barranquitas en el cierre de temporada.

Kevin Luciano, de Cayey, arriba como el líder de carreras impulsadas del torneo con 24.

En la otra semifinal, los Pescadores del Plata de Comerío (15-5) se medirán a los Criollos de Caguas (12-8).

Sur

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz (13-7) se enfrentarán a los Peces Voladores de Salinas (9-11), mientras los Brujos de Guayama (10-10) jugarán contra los Maratonistas de Coamo (10-10).

Guayama contará nuevamente con el dos veces campeón bate Edison Mora, quien cerró la fase regular con impresionante promedio de .487 tras conectar 37 hits en 76 turnos oficiales. Anotó 22 carreras y remolcó 16.

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Sureste

Mientras, en el Sureste, se repite la semifinal entre los Azucareros de Yabucoa (13-7) y los Grises de Humacao (9-11) en una serie de un solo parque. Jugarán todos los choques en la casa de los Grises, el estadio Néstor Morales, donde los Azucareros juegan como locales.

Jan Hernández lidera la ofensiva de Yabucoa con promedio de .409.

La semifinal B verá medirse a los Jueyeros de Maunabo (11-9) y a los subcampeones nacionales Leones de Patillas (10-10).

Metro

En la Metro, los Guardianes de Dorado se medirán a los Maceteros de Vega Alta (10-10), mientras los Gigantes de Carolina (13-7) enfrentarán a los Lancheros de Cataño (11-9).

Dorado cerró la fase regular con marca de 13-7 y conquistó el primer lugar de su sección por primera vez desde 2021.

Suroeste

Por último, en el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande (11-9) jugarán contra los Piratas de Cabo Rojo (8-12), mientras los Petroleros de Peñuelas (9-11) se enfrentarán a los Cafeteros de Yauco (8-12).

Cabo Rojo cuenta con Félix “Ufo” Molina y Eduardo Acosta entre los líderes en dobles conectados, con ocho cada uno.