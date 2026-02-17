Tampa, Florida. Tony Clark renunciará como director de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, informó el martes una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque su decisión, reportada primero por ESPN, no había sido anunciada. La fuente indicó que era probable que hubiera un anuncio más tarde el martes.

La decisión de Clark se produce durante una investigación del fiscal federal de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, sobre One Team Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato y la Asociación de Jugadores de la NFL.

La medida se tomó antes del inicio en abril de las negociaciones colectivas de un acuerdo que reemplace el contrato laboral de cinco años que vence el 1 de diciembre. La gerencia parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en una interrupción laboral que provoque la cancelación de partidos de temporada regular por primera vez desde 1985.

El sindicato canceló el lunes el inicio, previsto para el martes, de la gira anual por los 30 campamentos de entrenamiento de primavera, que iba a comenzar con los Guardianes de Cleveland por la mañana y con los Medias Blancas de Chicago por la tarde.

Clark, de 53 años, es un exprimera base All-Star que se convirtió en el primer jugador en dirigir el sindicato.

Jugó de 1995 a 2009, y se convirtió en líder sindical poco después de asistir a su primera reunión de la junta ejecutiva en 1999.

Clark fue contratado como director de relaciones con los jugadores del sindicato en 2010 y ascendió al cargo de subdirector ejecutivo en julio de 2013, cuando la salud del jefe del sindicato, Michael Weiner, se deterioró debido a un tumor cerebral. Weiner murió en noviembre de ese año y Clark asumió como director ejecutivo, sucediendo como jefe del sindicato a Marvin Miller, Kenneth Moffett, Donald Fehr y Weiner.

Clark condujo a los jugadores en negociaciones que derivaron en un acuerdo en diciembre de 2016, unas 3 horas y media antes de que el pacto anterior estuviera por expirar, y en otro en marzo de 2022 tras un cierre patronal de 99 días.

Se prevé que el subdirector ejecutivo Bruce Meyer sea el principal negociador en las próximas conversaciones laborales. Después de que Clark y Rick Shapiro encabezaron las negociaciones de 2016, Meyer fue contratado en agosto de 2018 como director sénior de negociación colectiva y asuntos legales, y fue ascendido a su cargo actual en julio de 2022.

Meyer pasó 30 años en Weil, Gotshal & Manges antes de incorporarse en 2016 a la Asociación de Jugadores de la NHL como director sénior de negociación colectiva, políticas y asuntos legales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.