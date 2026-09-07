Las campeonas defensoras Montañesas de Utuado y las Estrellas del Guamaní de Guayama lograron doble victoria en la segunda jornada de la recién comenzada temporada 2026 de la Liga de Béisbol Femenino, torneo Edgardo José “Jockman” Ortiz.

Utuado se impuso con marcadores de 9-4 y 5-2 sobre las hasta entonces invictas Maceteras de Vega Alta. Ambos resultados que elevaron a las Montañesas al liderato de la sección Norte con récord de 3-1.

Vega Alta, por su parte, colocó su marca en 2-2.En el primer desafío, Noelia de Jesús lanzó el juego completo y ponchó a cuatro bateadoras.

PUBLICIDAD

A la ofensiva, Marie Collazo y Carelys Vázquez remolcaron dos carreras cada una.Para el segundo encuentro, Yedlimar de Jesús trabajó cuatro entradas y dos tercios con ocho ponches para adjudicarse la victoria.

Janiliz Rivera cubrió el resto del camino y se apuntó el salvamento. Adrix Paradizo produjo dos carreras y Eva Torres pisó el plato en dos ocasiones.

También en la sección Norte, las Artesanas de Las Piedras y las Cocoteras de Loíza dividieron honores.

Las Piedras dominó el primer compromiso vía blanqueada 6-0, con una sobresaliente actuación de Angelis Rivera, quien lanzó toda la ruta, ponchó a siete y permitió apenas un imparable. Jaycemarie Fernández encabezó la ofensiva con tres carreras remolcadas.

Loíza reaccionó en el segundo encuentro con una victoria 10-7 para conseguir su primer triunfo de la temporada. Las Cocoteras protagonizaron una espectacular remontada al fabricar ocho carreras en la sexta entrada para asumir el control del desafío. Franchesca Figueroa se apuntó la victoria en relevo y Josielis O’Farill aportó tres carreras remolcadas.

Mientras, en la sección Sur, las Estrellas del Guamaní tuvieron una jornada dominante al vencer 14-0 y 15-3 a las Piratas de Cabo Rojo.

En el primer juego, Jailyn Lebrón lanzó cuatro entradas en cero para conseguir la victoria, mientras Valeria Negrón remolcó tres carreras.

Guayama volvió a imponer su ofensiva en el segundo desafío, en el que fabricó 11 carreras en la cuarta entrada. Daniela Figueroa se llevó la victoria en labor de relevo.

El doble juego entre las Ponys de Santa Isabel y las Poetas de Juana Díaz fue suspendido y será reasignado próximamente.

La acción de la Liga de Béisbol Femenino continuará el sábado a las 6:00 p.m. con Juana Díaz en Guayama, Cabo Rojo en Santa Isabel, Utuado en Loíza y Las Piedras en Vega Alta.