Santo Domingo. Tras no localizarlo en dos de sus propiedades el martes, autoridades dominicanas buscaban a Wander Franco, pelotero suspendido de los Rays de Tampa Bay, quien está sujeto a una investigación por una presunta relación con una menor de edad, dijo un agente cercano al caso.

Fiscales y policías dominicanos se presentaron en las dos propiedades en Baní, la localidad natal del pelotero, ubicada unos 60 kilómetros al suroeste de la capital dominicana, para solicitar su comparecencia y declaraciones sobre el caso, dijo a The Associated Press la persona, quien solicitó permanecer anónima por no tener autorización para dar comentarios.

“Fueron a hacer un allanamiento a dos propiedades que tiene él allá Wander Franco, pero no fueron realizados, porque él no estaba en ninguno de esos lugares”, explicó la persona.

Añadió que los investigadores habían advertido a personas no identificadas que estaban en las propiedades de Franco que el jugador de Major League Baseball debía presentarse en las oficinas del Ministerio Público acompañado de un abogado para que se le entrevistara.

“Se le informó a las personas que estaban ahí, que por los medios que él entendiera, se presentara para que respondiera por ese hecho con un abogado”, dijo la fuente.

El 14 de agosto en Ministerio Público de la República Dominicana confirmó que Franco era investigado en relación con unas publicaciones en las redes sociales, las cuales hacían suponer que había tenido una relación con una menor. La AP no ha podido verificar las publicaciones.

Dos días después, el procurador de la provincia Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, precisó que había una investigación en curso sobre Franco por parte de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia y Unidad de Violencia de Género.

Franco fue suspendido con disfrute de sueldo en forma indefinida por la oficina de MLB ese mismo mes mientras las autoridades en su país natal lo investigaban.

El campocorto de 22 años, elegido al Juego de Estrellas, recibirá paga y acumulará tiempo de servicio mientras se mantenga la medida de licencia, bajo los términos de un acuerdo con el sindicato de peloteros, que no establece un plazo para tomar una decisión sobre si las Grandes Ligas impondrán una sanción disciplinaria.