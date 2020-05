Al menos la pandemia del coronavirus tendrá un resultado positivo para el deporte puertorriqueño. Debido a la misma, y como esta ha forzado un atraso en el inicio de la temporada de las Grandes Ligas, el receptor boricua Yadier Molina ha reafirmado que no se retirará al finalizar este año, sino que aspira a por lo menos sumar dos temporadas más en su ilustre carrera.

La realidad es que este negocio es difícil para un cátcher de 38 años. Mi ventana de oportunidades es más pequeña. Pero me siento listo para poder seguir jugando. Estoy en buena condición física. Mis rodillas están bien y mi mente está súper bien. Físicamente estoy bien. Por eso es que he tomado la decisión de jugados dos años más -Yadier Molina

En unas declaraciones ofrecidas a la reportera puertorriqueña Marly Rivera de ESPN, Molina ha declarado que ya ha tomado la decisión de jugar al menos dos años más.

“La realidad es que este negocio es difícil para un cátcher de 38 años. Mi ventana de oportunidades es más pequeña. Pero me siento listo para poder seguir jugando. Estoy en buena condición física. Mis rodillas están bien y mi mente está súper bien. Físicamente estoy bien. Por eso es que he tomado la decisión de jugados dos años más”, declaró Molina, considerado al día de hoy uno de los mejores receptores del juego en la historia y en la actualidad.

PUBLICIDAD

Molina, quien ha utilizado el tema del retiro como uno atado a su interés de ser jugador de los Cardenales de San Luis en toda su carrera, ya recientemente en Puerto Rico también había dicho que si dicha novena no quiere retenerle más allá de este año él considerará firmar en otro destino.

“En mi mente tenía (hace un tiempo) la decisión de que si San Luis no me firma me iba a retirar al finalizar esta campaña, a los 38. Pero con esta situación, obviamente, no vamos a tener la oportunidad de jugar una temporada completa, no vamos a poder jugar muchos juegos. Eso me da un sentido que quedarían muchas cosas sin hacer. No creo que haya un jugador ahora mismo que pueda decir que no está pasando por un tiempo difícil y que no se preocupe de lo que será la temporada 2020. Él que diga lo contrario está mintiendo, abundó Molina.

“Antes que esta situación terrible sucediera, up tenía en mi mente, en un 50/50 de por ciento, que esta podía ser mi última temporada. Ya no es así”.