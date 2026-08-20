La campeona boricua Amanda Serrano volverá a escribir una página en la historia del boxeo femenino este viernes, cuando suba al ensogado del Pechanga Resort & Casino, en Temecula, California, para exponer sus títulos mundiales peso pluma ante la argentina Lucrecia Manzur.

Serran-Manzur significará la primera pelea femenina por un campeonato mundial unificado que se dispute a 12 asaltos de dos minutos, en vez de a 10 rondas como ha sido históricamente.

Asimsimo, será la primera ocasión que un evento por título mundial de boxeo se transmita en vivo a través de la plataforma de TikTok.

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Para acceder a la transmisión solamente será necesario contar con una cuenta en la red social y registrarse en el evento, bajo el nombre “MVP x TikTok LIVE Premiere”.

“Comencé a usar TikTok hace apenas seis meses y todos los días entro en vivo y les digo a mis amigos cuánto los aprecio. Gracias a ellos me levanto en la mañana y entreno tan fuerte como lo hago”, expresó Serrano en la última conferencia de prensa el miércoles de cara al combate.

Serrano, quien detuvo la bascula en 125.6 libras en el pesaje oficial celebrado este jueves, defenderá sus fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Manzur, una peleadora de 27 años que ocupa el segundo puesto en el escalafón de las 126 libras de la OMB.

La argentina llegará al compromiso con récord de 14-4, 7 KO’s, mientras que Serrano presenta marca de 49-4-1, con 32 victorias por la vía rápida.

“Ella va a venir a pelear. Va a venir sin parar, lanzando golpes. Y eso me gusta. Me encanta”, dijo Amanda.

Manzur, por su parte, llega consciente de la magnitud del reto y con la intención de frustrar los planes de la boricua.

“Sé qué tipo de peleadora es ella, pero vengo aquí a pelear y vengo a hacer realidad mi sueño de convertirme en campeona mundial”, expresó Manzur, quien también ostenta el cetro regional Latino de la OMB.

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En busca de otro hito

Para Serrano, además, estará en el ring la posibilidad de establecer una nueva marca de nocauts en el boxeo femenino. La puertorriqueña empató con la legendaria Christy Martin como las mujeres con más victorias por la vía rápida con 32, luego de vencer a la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson el pasado 30 de mayo.

La carolinense, de 37 años, buscará entonces sumar el nocaut número 33 para quedarse sola en la cima. No obstante, Manzur aseguró que no lo conseguirá en esta ocasión.

“Sé que todo gira alrededor de Amanda Serrano. Es su espectáculo, pero he entrenado muy duro para esta pelea. Sé que ella está buscando ese nocaut, pero va a tener que encontrar a otra persona para noquear porque no voy a ser yo”, sostuvo la argentina.

“Lo entiendo. Nadie lo sabe; nadie va a decir: ‘Oh, sí, voy a ser su víctima número 33’. Sé que ella vino a pelear, así que será una victoria aún mejor y más dulce cuando la consiga”, respondió, de otro lado, Serrano.

Serrano-Manzur será el combate estelar de una velada que comenzará a las 7:00 p.m. Antes de su pelea habrá otras 11 reyertas. Las primeras dos de la cartelera serán transmitidas desde las 6:15 p.m. a través de YouTube.