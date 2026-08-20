Puerto Rico inicia este viernes su participación en el Campeonato Continental Norceca de Voleibol femenino con el objetivo de asegurar su clasificación a importantes torneos de 2027, incluyendo los Juegos Panamericanos de Lima y el Campeonato Mundial.

El primer compromiso del combinado patrio será ante Cuba, a las 6:00 p.m., en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo.

Será el segundo torneo consecutivo de las boricuas en el mismo escenario en el que conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar precisamente a Cuba en dicha cancha.

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Para este evento, Neira Ortiz, Ivania Ortiz y Okiana Valle se incorporan a la plantilla que participó en los Centroamericanos, mientras que Nataly García no repetirá. El grupo, por tanto, aumenta de 12 a 14 jugadoras.

“Estamos esperanzado y que podamos tener un gran torneo y que logremos los objetivos que nos propusimos, que es buscar la manera de clasificar para para esos torneos del 2027″, expresó el dirigente nacional Juan Carlos Núñez, a través de una conversación vía telefónica con Primera Hora .

La selección tendrá el sábado a las 3:30 p.m. su segundo partido de la fase de grupos frente a Costa Rica y cerrará la ronda preliminar el domingo a las 8:30 p.m. contra República Dominicana.

Los cuatro equipos forman el Grupo B, mientras que el Grupo A está compuesto por Estados Unidos, Canadá, México y Trinidad y Tobago.

El formato establece que los cuartos de final se jugarán el próximo lunes. Las semifinales y los partidos por las posiciones del 5-8 serán el martes y la final el miércoles.

Opciones

Para Puerto Rico, sin embargo, la posición final será más importante que la posibilidad de ganar el torneo.

El Continental Norceca repartirá tres boletos al Mundial de 2027. Estados Unidos y Canadá no entran en la disputa por las plazas mundialistas que Puerto Rico busca, ya que ambos tienen asegurada su participación como países anfitriones del Mundial.

Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Por eso, el escenario que visualiza Núñez es que el conjunto puertorriqueño necesita quedar por encima de uno de sus tres principales rivales directos: Cuba, México o República Dominicana.

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Las dominicanas, por su parte, ya aseguraron el boleto a los Panamericanos al conquistar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“En el peor escenario, que Estados Unidos y Canadá queden primero y segundo, el que quede tercero, cuarto y quinto clasifica en esos torneos del año que viene”, dijo Núñez.

“Tenemos que buscar la manera de estar en los primeros cinco puestos. Que nosotros estemos por encima de uno de ellos, ya sea de Cuba, de México o de Dominicana al finalizar el torneo”, agregó.

Comienza la ruta olímpica

Una vez termine la competencia el miércoles, el próximo jueves será día de descanso y el viernes 28 comenzará el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los cuatro mejores equipos del Continental, excluyendo a Estados Unidos por su condición de sede, avanzarán a las semifinales del clasificatorio el viernes. La final por un único boleto a Los Ángeles 2028 será el sábado 29.

“El que gane ese torneo sí clasifica para las Olimpiadas directo”, explicó Núñez.

El técnico aclaró que de Puerto Rico no ganar ese preolímpico, tendrá otras oportunidades olímpicas a través de su lugar en el escalafón global.

“No es la última oportunidad que hay para clasificar a los Juegos Olímpicos. Por eso existe el Mundial del año que viene, donde si llegas en una buena posición y estás bien en el ranking, puedes entrar también como tal para las Olimpiadas”, sostuvo.